أحمد داش بإطلالة أنيقة في ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

طل الفنان الشاب أحمد داش بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مرتديا بدلة باللون الأوف وايت، ونسق أسفلها قميصا باللون الأبيض، ورابطة عنق باللون الأسود.

وتشهد السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، آخر إطلالات النجمات خلال حفل ختام الدورة الخامسة بعد أن تألقن منذ الافتتاح الخميس الماضي، وعلى مدار 7 أيام.

ودوما ما تتنوع إطلالات النجوم والنجمات، وتتميز بالأناقة والجاذبية وحتى الغريبة والمثيرة، ومن ثمّ تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ بداية الحفل وعلى مدار أيام فعاليات المهرجان استطاعت النجمات أن تلفت إليهن الأنظار ويتصدرن "التريند" (محرك البحث جوجل)، بفساتينهن على الريد كاربت، ومنهن: أروى جودة ورانيا يوسف وإيهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر، وأيضا ياسمين صبري وصبا مبارك ولبلبة ومايان السيد.