هالة صدقي بفستان أزرق على ريد كاربت ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء أحمد

تألقت الفنانة هالة صدقي على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة أنثوية وناعمة.

وطلت بفستان كات طويل باللون الأزق، مزينا بالتطريز، مزود باكستنشن من اليد، ونسقت معه كلاتش باللون الجولد.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدلا على جانبي كتفيها.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.

وفي حفل الختام، تسعى النجمات إلى الظهور على السجادة الحمراء بأبهى إطلالة، وتزينها بأفضل الإكسسوارات والمكياج، حتى تخطف الأنظار وتأسر القلوب.