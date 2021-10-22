أحضان وقبلات.. مجدي الهواري وابنته من غادة عادل بإطلالة تخطف الأنظار في ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير علاء أحمد

ظهر المخرج مجدي الهواري على الريد كاربت خلال مشاركتها بفعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بمشاركته ابنته مريم من طليقته الفنانة غادة عادل.

وفي مشهد عاطفي ظهر الهواري وهو يقبل رأس ابنته، خاطفًا الأنظار إليهما، وظهر بإطلالة كلاسيكية مرتديًا بدلة سوداء، بأزرار قميص مميزة باللون الذهبي.

هذا وظهرت ابنته مريم مرتدية فستان أسود قصيرـ بكرانيش، مع كلاش ذهبي، منتعلة حذاء أسود عالي.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.

وفي حفل الختام، تسعى النجمات إلى الظهور على السجادة الحمراء بأبهى إطلالة، وتزينها بأفضل الإكسسوارات والمكياج، حتى تخطف الأنظار وتأسر القلوب.