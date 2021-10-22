فستان أبيض مميز.. إطلالة صبا مبارك في ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير علاء أحمد

ظهرت الفنانة صبا مبارك، بإطلالة مميزة على الريد كاربت خلال مشاركتها بفعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهرت صبا بفستان أبيض ضيق، بقصة مميزة على منطقة الخصر، وتطريزات حول الرقبة باللون الذهبي.

واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا ناعمًا.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.

وفي حفل الختام، تسعى النجمات إلى الظهور على السجادة الحمراء بأبهى إطلالة، وتزينها بأفضل الإكسسوارات والمكياج، حتى تخطف الأنظار وتأسر القلوب.