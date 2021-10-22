بالموف اللامع.. بسمة تتألق على الريد كاربت في ختام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تصوير علاء احمد

طلت الفنانة بسمة على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهرت بسمة بفستان طويل الموف اللامع، بقصة الكب، مزينا بالتطريز باللون الفضي، ونسقت معه كلاتش باللون الجولد.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.

وفي حفل الختام، تسعى النجمات إلى الظهور على السجادة الحمراء بأبهى إطلالة، وتزينها بأفضل الإكسسوارات والمكياج، حتى تخطف الأنظار وتأسر القلوب.