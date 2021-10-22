بعد إثارتها الجدل في الافتتاح.. كيف ظهرت نجلاء بدر في ختام الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_شيماء مرسي

طلت الفنانة نجلاء بدر على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة

وارتدت فستانا كت باللون الأخضر ومزينا بالتطريزات باللون الأوف وايت ويتميز الفستان بأنه مكشوف الظهر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا.

وتصدر الفستان الذي ظهرت به الفنانة نجلاء بدر، خلال حفل الافتتاح، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لفتت الأنظار لإطلالتها التي ظهرت بها، إذ ارتدت فستانا أسود وصف بالجريء والمثير، فاتسم تصميم الفستان بجانب مكشوف من الصدر والبطن والساق وهو ما جعل البعض من رواد السوشيال ميديا يهاجم نجلاء بدر على اطلالتها، لتتصدر بذلك التريند.

وتشهد السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، آخر إطلالات النجمات خلال حفل ختام الدورة الخامسة بعد أن تألقن منذ الافتتاح الخميس الماضي، وعلى مدار 7 أيام.

ودوما ما تتنوع إطلالات النجوم والنجمات، وتتميز بالأناقة والجاذبية وحتى الغريبة والمثيرة، ومن ثمّ تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ بداية الحفل وعلى مدار أيام فعاليات المهرجان استطاعت النجمات أن تلفت إليهن الأنظار ويتصدرن "التريند" (محرك البحث جوجل)، بفساتينهن على الريد كاربت، ومنهن: أروى جودة ورانيا يوسف وإيهام شاهين ودارين حداد ونجلاء بدر، وأيضا ياسمين صبري وصبا مبارك ولبلبة ومايان السيد.