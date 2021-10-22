ختام الجونة.. ناهد السباعي تتألق بـ الأحمر على الريد كاربت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير علاء أحمد

خطفت الفنانة ناهد السباعي الأنظار خلال مشاركتها على السجادة الحمراء لفعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة مبهرة.

وظهرت ناهد مرتدية فستان مميز باللون الأحمر، بقصة الأوف شولدر، وبفتحة حرف V على منطقة الصدر، مزود بكرانيش من أسفل، أعطت للإطلالة تميز.

وزينت الإطلالة بعقد مميز من الألماس حول رقبتها، ونسقت مع الإطلالة كلاش فضي، كما انتعلت حذاء مفتوح من نفس لون الكلاش.

واختارات ناهد أن تترك شعرها منسدًا على كتفيها، بينما من الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا يتماشى مع إطلالتها.

واعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا قويًا ولامع.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.

وفي حفل الختام، تسعى النجمات إلى الظهور على السجادة الحمراء بأبهى إطلالة، وتزينها بأفضل الإكسسوارات والمكياج، حتى تخطف الأنظار وتأسر القلوب.