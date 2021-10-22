أنوشكا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير علاء أحمد

خطفت الفنانة أنوشكا الأنظار خلال مشاركتها على السجادة الحمراء لفعاليات ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بإطلالة أنيقة مميزة.

وظهرت أنوشكا مرتدية فستان أسود بقصة الكب، مزود بكرانيش عند الخصر، ومطعم باللون البيج، وتزينت بقرطين بأذنيها على شكل أفرع الشجر

واعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية، حيث اختارت تسريحة الشعر المرفوع، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا يتماشى مع ألوان إطلالتها.

ويُسدل الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان الخميس الماضي، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.

وفي حفل الختام، تسعى النجمات إلى الظهور على السجادة الحمراء بأبهى إطلالة، وتزينها بأفضل الإكسسوارات والمكياج، حتى تخطف الأنظار وتأسر القلوب.