7 أيام ريد كاربت.. مواقف محرجة لنجمات الجونة سببها الفساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

مواقف محرجة يتعرض لها بعض الفنانين على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، إلى جانب تألق إطلالتهن التي يخطفن بها أنظار الجمهور.

وشهد مهرجان الجونة منذ افتتاح دورته الحالية بعض المواقف المحرجة التي تعرضت لها الفنانات، بتعثرهن على السجادة الحمراء، نرصدها على النحو التالي.

-نجلاء بدر

تعرضت الفنانة نجلاء بدر لموقف محرج على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، ورصدتها كاميرات المصورين.

فخلال تقدم نجلاء بدر لالتقاط الصور أمام عدسات المصورين، قام زوجها بمنعها من الحركة من خلال وقوفه على ذيل الفستان، ولكن سرعان ما انتبه للموقف وتداركه سريعاً.

وكانت أطلت الفنانة نجلاء بدر، بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء حيث خطفت الأنظار بسبب إطلالتها المختلفة والمتميزة والأكثر جرأة، حيث إرتدت فستان باللون الأسود مفتوح مع إظهار جزء كبير من جسدها، وذلك بالتزامن مع توافد الفنانين العرب لبدء حفل الإفتتاح.

- منى زكي

تعرضت الفنانة منى زكي لموقف محرج على السجادة الحمراء، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

جاء ذلك بعدما كادت أن تسقط بسبب تجمع قماش فستانها أسفل قدميها، ما جعل أحد المنظمين يساعدها ويعيد تنسيق الفستان بشكل لا يجعل هناك صعوبة في سيرها على السجادة الحمراء.

وكانت تألقت الفنانة منى زكي بإطلالة مميزة، حيث ارتدت منى فستانا أسود بقصة السمكة، وبأوف شولدر باللون البينك الفاتح، وبه فتحة حرف الـv من عند الصدر، ونسق معها كلاتش باللون الأسود.

-لبلبة

تألقت الفنانة لبلبة بفستان أنيق باللون الذهبي اللامع ومزود بذيل طويل بعض الشيء، ولكنها تعرضت للسقوط أيضا على المسرح بعد تكريم الفنان الراحل سمير غانم واستعراضها جزءا من أعماله مع الحضور على المسرح.

-ليلى علوي

وتعرضت أيضًا الفنانة ليلى علوي لموقف محرج بحفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ وخلال ظهورها على السجادة الحمراء خلف الفنانة دينا الشربيني والفنان حسن أبو الروس والإعلامية إنجي علي، كادت أن تسقط، إلا أن مساعديها أنقذوا الموقف، وأمسكوا بها سريعاً.

وأطلت ليلى علوي في المهرجان مرتدية فستاناً طويلاً باللون الفضي، يتميز بأكمام طويلة وواسعة، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

-سمية الخشاب

وواجهت الفنانة سمية الخشاب صعوبة في التحكم في ذيل فستانها، خلال مرورها على السجادة الحمراء في خامس أيام مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت سمية الخشاب على السجادة الحمراء وهي تطلب من المصورين الانتظار، وكان ذيل الفستان يطير بسبب الهواء في كل مرة، وحرص المصورون على التقاط صور للفستان من عدة زوايا.

-بسنت شوقي

فستان الفنانة بسنت شوقي، خلال فعاليات اليوم السادس من المهرجان، وضعها في موقف محرج أثناء التقاطها للصور على الريد كاربت، بصحبة زوجها محمد فراج، وهذا لأن الفستان أصبح يتطاير بسبب الهواء وكشف أجزاء من جسدها.

وكانت بسنت قد تألقت بفستانًا طويلًا بمزيج من الألوان الأزرق الداكن والفاتح، عاري الصدر، وذو فتحة طويلة مكشوفة على الساق.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتختتم الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام اليوم الجمعة، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.