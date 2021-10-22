إطلالات الجونة: بشرى متألقة بعد الحادث.. وشيرين رضا بالتايجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تألقت النجمات على السجادة الحمراء في اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بإطلالات خطفت الأنظار وأصبحت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا نقدم لكم التقرير التالي إطلالات اليوم الثامن التي تميزت بالتنوع والأناقة والجاذبية وحتى الإثارة والغرابة.

بشرى:

ظهرت الفنانة بشرى مرتدية فستان واسع أنيق باللون الموف الغامق، بقصة الكب، وذو أكمام واسعة من قماش التل والدانتيل، وزينت الإطلالة بقرطين مميزين من اللولي في أذنيها، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا بسيطا

يسرا:

وارتدت الفنانة يسرا ببدلة كت باللون الأسود، بقصة الكرانيش من الأسفل، وبه سلسلة من عند الصدر، ونسقت مع إيشارب مزين برسومات، ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورارات مكونة من حلق، واعتمدت مكياج قوي، وكانت تصفيفة شعرها منسدل على حانبي كتفيها.

شيرين رضا:

وتألقت الفنانة شيرين رضا بفستان كت طويل بنقشة التايجر، ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورارات مكونة من حلق، واعتمدت مكياج قوي، وكانت تصفيفة شعرها منسدل على حانبي كتفيها.

صبا مبارك:

وطلت الفنانة صبا مبارك بفستان طويل باللون الأوف وايت، بفتحه من عند البطن كت أوت، وبقصة الكتف الواحد(الاوان شولدر)، ومن الناحية الجمالية اختارت إكسسورارات مكونة من حلق، واعتمدت مكياج قوي، وكانت تصفيفة شعرها منسدل على حانبي كتفيها.