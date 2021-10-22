قبل الختام.. أبرز إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تألقت العديد من النجمات بإطلالاتهن التي خطفت الأنظار منذ انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وقبل الختام، نستعرض لكم خلال الألبوم المرفق بالأعلى أبرز إطلالات النجمات في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة.

- درة:

ظهرت الفنانة درة مرتدية فستان طويل باللونين الأبيض والأسود، بقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، وبه كرانيش من عند الصدر، مزودا بإكستينشن باللون الأبيض، ونسقت معه كلاتش أسود، ومن الناحية الجمالية، اختارت مجوهرات مكونة من حلق، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعا لأعلى.

- شيرين رضا:

وطلت الفنانة شيرين رضا فستانا منفوشا، بقصة الكب على شكل مروحة، باللون الفضي اللامع ومرصع بالفصوص، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين.

- هند صبري:

وظهرت الفنانة هند صبري بفستان طويل باللون الأصفر بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الكاشمير، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- يسرا:

وارتدت الفنانة يسرا فستانا باللون الأزرق الفاتح، بقصة (الأوف شولدر)، وأكمام طويلة، جعلت الإطلالة مميزة ومختلفة، كما أن للفستان طبقة شفافة لامعة، وأضفت يسرا للإطلالة نعومة باستخدام إكسسوارات رقيقة، إضافة إلى تسريحة الشعر المنسدل القصير.

- بشرى:

وتألقت الفنانة بشرى بفستان منفوش قصير بالألوان بدرجات الأصفر والبرتقالي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع وحذاء كعب عالي.

- منة شلبي:

واختارت الفنانة منة شلبي فستان جاء بصيحة الكروب، ومكشوف عند منطقة البطن، وفتحة ساق طويلة أيضا، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع واكسسوار بسيط عند حول الرقبة بفص باللون الأخضر، كما اعتمدت اللون الأحمر الصارخ للشفاه، وتسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين.

بينما طلت الفنانة رانيا يوسف بفستان كب، مجسم يبرز رشاقتها باللون الأزرق الداكن، وفتحة ساق طويلة على أحد الجانبين، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع والمكياج الصارخ.

- نجلاء بدر:

وارتدت الفنانة نجلاء بدر فستان طويل باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان.

- مي سليم:

وتألقت الفنانة مي سليم بفستان باللون الكاشمير بقصة الأوف شولدر، مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- ياسمين صبري:

وارتدت الفنانة ياسمين صبري فستان طويل باللون الأصفر كت، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت أن تترك خصلا شعرها منسدل على كتفيها.

- صبا مبارك:

وظهرت الفنانة صبا مبارك مرتدية فستان كت باللون الفضي، ويتميز بوجود فتحة ساق جريئة. ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

- جورجينا طواف:

وارتدت الفنانة جورجينا طواف فستان كت باللون الأخضر الداكن، ويتميز الفستان بأنه مكشوف عند منطقة الظهر والصدر، وبوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الذهبي.

- ميس حمدان:

وطلت الفنانة ميس حمدان مرتدية فستان طويل، باللون الأسود، وبه فتحة حرف الـv كبيرة من عند الصدر، بقصة الكتف الواحد(وان شولدر)،

واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

- بسنت شوقي:

وارتدت الفنانة بسنت شوقي فستان طويل أسود بقصة الكب، ومزينا ببعض التطريزات، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.