قبل الختام بساعات.. فنانة أثارت الجدل بملابسها على السجادة الحمراء في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور جمال

تصوير علاء أحمد

تألق العديد من نجمات الفن على السجادة الحمراء خلال أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، من الافتتاح وحتى سابع أيامه قبل الختام الليلة الجمعة.

واستطاعت الفنانة الشابة ملك بدوي أن تلف الأنظار وتثير الجدل بسبب إطلالاتها الغريبة والملفتة على السجادة الحمراء لمهرجان، والتي نستعرضها لكم.

شراب ملون في اليوم الأول:

ارتدت في حفل الافتتاح فستانا باللون الأورنچ بصيحة الكب، ومزود بفتحة ساق طويلة على أحد الجانبين، والغريب في الإطلالة هو تنسيق شراب بنفس لون الفستان وقفازات طويلة في أحد اليدين، كما اعتمدت الألوان الترابية في المكياج وتسريحة الشعر المنسدل.

-فستان أزرق قصير في اليوم الرابع:

وفي فعاليات اليوم الرابع للمهرجان، ظهرت بفستان باللون الأزرق قصير، مع بوت طويل وشنطة يد بنفس اللون، واختارت إكسسوارات مكونة من أسورة عريضة وحلق كبير، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، وكانت تصفيفة شعرها مرفوعاً.

- بنطلون فيزون في اليوم السادس:

كما طلت على السجادة الحمراء في اليوم السادس، بكروب توب باللون الموف الغامق، وبنطلون فيزون بنفس اللون، ونسقت معهم بوت طويل باللون الموف الفاتح، وكلاتش باللون الذهبي.

من الناحية الجمالية اختارت إكسسورات مكونة من أسورة عريضة وحلق كبير، واعتمدت مكياجاً ترابياً وركزت على رسمة العيون، وكانت تصفيفة شعرها مرفوعاً.

وعلى السجادة الحمراء تتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُختتم الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام اليوم الخميس، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.