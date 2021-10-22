7 أيام ريد كاربت.. أشيك إطلالات "الكابلز" في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك لإطلالاتهم الراقية التي لفتت الأنظار.

ولعل أبرز الثنائيات التي حازت اهتمامًا شديدًا من الجمهور، ويحرص المصورون على تسليط عدسات كاميراتهم عليهم الفنان محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، وأيضًا الفنان أحمد داوود وزوجته علا رشدي.

ظهر أيضًا عدد من الثنائيات الأخرى على السجادة الحمراء في هذه الدورة من المهرجان، والذين كان حضورهم لافتًا منهم المطرب خالد سليم وزوجته، والفنانة جومانة مراد وزوجها، وفي آخر أيام المهرجان شاركت لفنانة عبير صبري وزوجها.

واتسمت إطلالات الكابلز على السجادة الحمراء خلال هذه الدورة بالتميز، وتنوعت بين الكلاسيكية والأناقة والكاجول، ليأثروا من خلالها قلوب محبيهم من الجماهير.

وفي هذا الألبوم يستعرض "الخليج 365"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء خلال أيام المهرجان السبعة.