7 أيام ريد كاربت.. نجمات أثارت الجدل في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

يتنافس النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، على خطف أنظار الجمهور من خلال إطلالاتهم المختلفة، بالظهور بأفضل التصاميم من فساتين وإكسسوارات.

ومع كل دورة من دورات المهرجان يثار حول بعض النجمات الجدل بسبب إطلالتهن، ويستعرض "الخليج 365" أبرز هؤلاء النجمات اللاتي أثارت جدل خلال أيام المهرجان السبعة.

- اليوم الأول

تصدرت الفنانة نجلاء بدر انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أول ساعات افتتاح فعاليات المهرجان، بعد ظهورها بإطلالة جريئة غير معتادة، فاختارت فستانا طويل ذو لون أسود تميّز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، لينال النصيب الأكبر من النقد والسخرية.

وأفسدت الفنانة اللبنانية مايا دياب التي ارتدت فستاناً أحمر بقصة "الأوف شولدر" مع قفازات جلدية من لون الفستان نفسه، إطلالتها بشابوه أحمر ضخم على رأسها، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل.

- اليوم الثاني

وأثارت الفنانة الشابة ثراء جبيل الجدل عقب ظهورها في ثاني أيام المهرجان، حيث أطلت على جمهورها بطلالة جريئة، مرتدية فستان أظهر الكثير من مفاتنها.

وأطلت ثراء جبيل على جمهورها بإطلالة أنيقة ومثيرة، مرتدية فستانا أزرق اللون، قصير يظهر "بطنها" بشكل كامل، لتثير جدلا كبيرا وتعتبر واحدة من أكثر الإطلالات اللافتة للنظر خلال تلك الدورة.

- اليوم الثالث

انهالت على الفنانة أروى جودة التعليقات الساخرة والانتقادات، بعد ظهورها على السجادة الحمراء في ثالث ليالي مهرجان الجونة، بدورته الخامسة.

كانت أروى ظهرت بفستان بفتحة جانبية لأعلى الفخذ وظهرت ساق وبها "سليوليت"، وهي دهون تحت الجلد، مما أثار سخرية الكثيرون، ووصل الحد لاستغلال إحدى شركات منتجات التجميل والعناية بالبشرة لصورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة.

وتزايدت إثارة الجدل حول الإطلالة بعد أن ردت أروى جودة على هذا الحساب كاتبة: "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية".

- اليوم الرابع

إطلالات الفنانة الشابة مايان السيد على السجادة الحمراء جعلتها حديث السوشيال ميدي، فاعتادت جذب الأنظار إليها.

وارتدت مايان فستان قصير باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

- اليوم الخامس

لفتت الفنانة جورجينا طواف الأنظار على السجادة الحمراء، بفستان جريء باللون الأسود مزود بأكمام، ويتميز بوجود فتحة عند منطقة الصدر، مع قصة الساق الجريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجا ناعما، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، وحلق.

- اليوم السادس

حالة من الجدل أثارتها إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد على السجادة الحمراء اليوم، حيث ظهرت مرتدية بذلة فضفاضة باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة، وحزام من نفس نوع قماش البدلة عند منطقة الخصر، شبهها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة الشخصية الكوميدية الشهيرة "فطوطة".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريا مكياجا قويا، واختارت أن تترك شعرها منسدلا. وارتدت مجوهرات مكونة من كوليه وأقراط طويلة وخاتم. ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

- اليوم السابع

ظهور الفنانة دارين حداد، إلى جانب كلب على السجادة الحمراء أثار حولها حالة من الجدل، خاصة وأنها ارتدت فستانا قصيرا كت باللون الذهبي، ونسقت معه حذاء بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتختتم الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام اليوم الجمعة، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.