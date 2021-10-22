هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها في برنامج «معكم»..ما السبب؟ (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة هنادي مهنا، حالة من التفاعل الكبير، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها «معكم» المعروض على قناة «سي بي سي»، فبجانب حديثها عن لقطات شخصية من حياتها وأعمالها الفنية، أبرزت موهبتها في اللعب على «الطبلة».

هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها

خلعت هنادي مهنا، بخلع دبلة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، حتى تتمكن من الإمساك بالطبلة واللعب بها على الهواء، داخل استوديو «معكم»، وأبدت الإعلامية منى الشاذلي، استغرابها من قدرتها على استخدام الطبلة.

وأوضحت «هنادي»، أنها أحبت الطبلة منذ سنوات، وتعلمت عزفها مؤخرًا، واستعانت بعازفة الطبلة دنيا سامي، التي شاركتها بطولة حكاية «بدون ضمان» في مسلسل «إلا أنا»، وجسدت شخصية «رحاب»، حتى تتعلم عزف الطبلة بشكل أكثر إتقانًا.

هنادي مهنا تروي تجربة خسارة وزنها

خلال اللقاء أيضًا، تحدثت الفنانة هنادي مهنا، عن تجربة خسارة وزنها، التي أحدثت ضجة كبيرة، خلال الفترة الماضية، موضحة أنها فقدت وزنها على مدى شهور طويلة، ولجأت إلى نظام غذائي وأشياء أخرى: «أنا اختفيت عن الإعلام من شهر 12 تقريبا لحد شهر 7 أو 8، أنا عملت كل حاجة ممكن أي حد يعملها عشان يخس، أنا أصلا قبل ما أرجع مصر، كان ده وزني اللي الناس شايفاه دلوقتي، قبل ما أحضن علبة السمنة في مصر، مين هيلاقي محشي وحمام ومسقعة ومش هياكل».

وأضافت «هنادي» أنها شعرت في فترة ما باكتئاب شديد، بسبب وزنها الزائد، لأنها وصلت إلى مرحلة لا تعرف ماذا تفعل حتى تخسر كل هذا الوزن: «محدش يسألني بقى عن الأشياء الأخرى، روحوا شوفوا الدكتور، وكل واحد حر يتخيل الأشياء الأخرى دي إيه بقى».

ورغبت هنادي مهنا، في ارتداء ملابسها القديمة من جديد، حتى تتأكد أنها فقدت الوزن الزائد الذي كانت تعاني منه، كاشفة أنها فقدت حوالي 40 أو 50 كيلو جرامًا من وزنها.