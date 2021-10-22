كيت ميدلتون تتألق بإطلالة خريفية حمراء.. البساطة عنوان الشياكة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، بإطلالة أنيقة وبسيطة، أثناء حضور فعاليات حملة «اتخاذ إجراءات بشأن الإدمان» برعاية «The Forward Trust»، حيث اختارت ملابس حمراء أحادية اللون ونابضة بالحياة، لتبدو في غاية الأناقة والإشراق.

وظهرت كيت ميدلتون، بلوك خريفي، نسقته مع تنورة من نفس اللون الأحمر، وأكملت الإطلالة بحذاء ستيليتو كلاسيكي، ممسكة بحقيبة يد جلدية صغيرة بلون نيود، من ماركة «Demellier».

ولفتت دوقة كامبريدج، الأنظار بتسريحة شعرها الطويل والمنسدل على كتفيها، ليبرز وجهها الذي جملته بمكياج ناعم، تعتاد عليه في المناسبات المختلفة.

كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالاتها المختلفة

جولة القطار الملكي

دائما ما تخطف كيت ميدلتون، الأنظار إليها، بفضل إطلالاتها المتنوعة، التي تمميز بالبساطة والأناقة، منها ما ارتدته خلال جولة القطار الملكي، حيث ارتدت معطفا من اللون الأحمر، ونسقت معه الحذاء والحقيبة.

كيت ميدلتون والأمير وليام يلعبان كرة القدم

ظهر الأمير وليام، يراقب زوجته كيت ميدلتون، وهي تلعب كرة قدم بشكل احترافي، وفي مشهد آخر راقبت كيت زوجها أثناء ممارسة لعب الكرة.

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج عبر «تويتر»، صورتين للأمير وليام وكيت ميدلتون، وهما يستمتعان بوقتهما، وعلق بطريقة مازحة: «من لديه تكنيك أفضل من اللعب؟».

وحرصت كيت، على ارتداء ملابس بسيطة أثناء لعب كرة القدم، إذ ارتدت زيا رياضيا مريحا، باللون الأسود، وحذاء رياضي، فيما تألق دوق كامبريدج في ملابس أنيقة غلب عليها اللون الأزرق.

عنكبوت عملاق في يد كيت ميدلتون

في مشهد مختلف، ظهرت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، برفقة زوجها الأمير وليام، دوق كامبريدج، وهي تحمل فوق يديها عنكبوتا عملاقا من فصيلة الرتيلاء الضخمة.

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج الصورة عبر «تويتر»، وعلق عليها: «ظهور ضيف مفاجئ من فصيلة شارلوت الرتيلاء»، وارتدت كيت ميدلتون بالطو من اللون البنفسجي.