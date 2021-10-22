8 أخطاء شائعة تفسد شياكة الرجال عند ارتداء الملابس

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

يرتكب بعض الرجال كثير من الأخطاء دون انتباه، عند ارتداء الملابس الكاجوال أو الكلاسيك، ما يتسبب في إفساد شياكة وأناقة مظهرهم، في أماكن العمل أو المناسبات المختلفة، ولمساعدة الرجال استعرض موقع «Bright Side»، عددا من أشهر الأخطاء التي يقع فيها الرجال عند ارتداء الملابس الكاجوال والكلاسيك، مع بعض النصائح لتجنبها.

أخطاء أثناء ارتداء الملابس الكاجوال والكلاسيك

إظهار العلامة التجارية

يميل البعض إلى إبراز العلامة التجارية، لإظهار جودة الملابس، لكن تعتبر تلك العادة من أكثر الأخطاء التي يجب أن يتوقف عنها الرجال فورا.

بناطيل غير مناسبة

شراء بناطيل طويلة أو قصيرة، من العوامل التي تضعف جاذبية الرجل وأناقته، إذ يجب أن يكون طول البناطيل مناسبة تماما.

ارتداء تيشيرت أسفل القميص

من قواعد ارتداء التيشيرت أسفل القميص، أنه يجب ألا يكون مرئيا على الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك فإنه يضيف خطوطا أفقية غير ضرورية تدمر نسب الجسم، وعند الرغبة في فك أزرر القميص، فربما تختار تيشرت برقبة على شكل الرقم سبعة أسفله.

ارتداء كل الألوان مرة واحدة

يجب تجنب ارتداء ألوان كثيرة في الملابس، لأنها أبرز الأخطاء غير المناسبة، التي تظهر الشخص بمظهر غير لائق.

أحذية رياضية مع ملابس كلاسيك

لا يفضل ارتداء حذاء رياضي مع بدلة كلاسيك، إذ تعد من الإطلالات غير اللائقة عند ارتداء الملابس.

تيشيرت داخل البنطلون

وضع التيشيرت داخل البنطلون، من الأمور غير المستحبة عند ارتداء الملابس، لأنه يجعل الشخص يبدو كرجل في منتصف العمر.

اختيار رابطة العنق

يختار بعض الرجال رابطة عنق خاطئة لأنفسهم، لذلك يجب الاعتماد في اختيار رابطة عنق وفقا لشكل الجسم وطول رابطة العنق.

ارتداء ساعة لا تعمل

ما يزال بعض الرجال يرتدون ساعات متوقفة، خاصة إذا كانت الساعة باهظة الثمن، وهى من الأمور الخاطئة التي يجب تجنبها.