طريقة عمل سمك الفيليه المقرمش.. خطوات سهلة وطعم زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سمك الفيليه المقرمش من الأكلات المفضلة لدى كثير من عشاق الأسماك، ودائما ما تبحث ربات البيوت عن وصفات لإعداده بمذاق وجودة المطاعم، لذا نقدم لكِ طريقة عمل سمك الفيليه المقرمش، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج «على قد الإيد» على «سي بي سي سفرة».

السمك الفيليه المقرمش

مكونات السمك الفيليه المقرمش

شرائح سمك فيليه.

ثوم مفروم.

كمون ناعم.

عصير ليمون.

دقيق.

ملعقة كبيرة نشا.

ماء.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملح.

دقيق.

زيت.

طريقة عمل السمك الفيليه المقرمش

- تتبيل شرائح السمك بالملح وعصير الليمون والثوم والكمون.

- خلط كوب الدقيق مع النشا والبيكنج بودر والماء، حتى تصبح عجينة سائلة القوام.

- تقليب السمك فى العجينة، ثم فى الدقيق، ثم قليه فى الزيت.

- تقديم السمك وتزينه بالبقدونس المفروم وشرائح الليمون.

السمك الفيليه

مكونات السمك الفيليه

سمك فيليه.

ثوم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

عصير ليمون.

كمون.

شطة.

كزبرة خضراء.

بقسماط.

زيت.

طريقة عمل السمك الفيليه

- يخلط الثوم مع الكمون والشطة والملح والفلفل والكزبرة الخضراء.

- إضافة عصير الليمون ويقلب جيدا، ثم يوضع عليهم قطع السمك الفيليه.

- يترك فى التتبيلة لمدة نصف ساعة على الأقل، ثم يرفع فى البقسماط ويحمر فى الزيت.

- يترك حتى يكتسب اللون الذهبى وينضج تماما، ثم يقدم مع عصرة ليمون فريش.

سمك فيليه بالزبدة والليمون

نقدم لك طريقة عمل سمك فيليه بالزبدة والليمون، كما قدمها الشيف هشام السيد، مقدم برنامج «شبكة وصنارة» على «سي بي سي سفرة».

مكونات السمك الفيليه بالزبدة والليمون

سمك فيليه.

زبدة.

ليمون.

جنزبيل.

شطة.

مستردة.

بشر ليمون.

ثوم.

ملح.

كمون.

زيت زيتون.

طريقة عمل سمك فيليه بالزبدة والليمون

- خلط الثوم مع الليمون والشطة والكمون والجنزبيل لعمل التتبيلة، ثم إضافة الفلفل وزيت الزيتون وتتبيل قطعة السمك.

- وضع الزبدة في طاسة ساخنة مع الزيت وتشويح الفيليه من كل جانب.

- تركها قليلا حتى تنضج، ثم إضافة قطعة أخرى من الزبدة، ثم إضافة بشر الليمون وتقليبهم جيدا، وتقدم ساخنة.