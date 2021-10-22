طرق علاج تكيسات المبياض بالغذاء قبل الزواج.. توقفي عن حبوب الحمل فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

تكيسات المبايض من أكثر الأمراض شيوعًا، بين السيدات عقب الزواج، وتعاني منه الفتيات أيضًا، قبل الزواج، فهي عبارة عن أكياس دهنية، تنتشر بالمبايض بأحجام مختلفة، وتعمل على زيادة الوزن، واضطراب الهرمونات والدورة الشهرية، فضلًا عن تأثيرها على الحمل بصورة طبيعية، ما يدفع السيدات لسرعة علاجها، لضمان حدوث الحمل بسهولة.

علاج تكيسات المبايض للمتزوجات

قالت الدكتورة رندا فخر الدين، استشاري النساء والتوليد، والمدير التنفيذي للاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، إن العديد من الأطباء يلجأون للحقن التفجيرية للسيدات عقب الزواج، للتخلص من تلك الأكياس الدهنية، لتيسير عملية الحمل والإنجاب فيما بعد، كما يلجأ البعض الآخر، للعلاج بالأدوية الذي من شأنه أن يؤثر على انتظام الهرمونات ومواعيد الدورة الشهرية بشكل كبير.

علاج تكيسات المبايض للآنسات

أشارت الدكتورة رندا فخر الدين لـ «هُن»، إلى أن العديد من الفتيات، يفضلن علاج تكيسات المبايض قبل الزواج، حتى لا تواجه مشكلات الحمل بعد الزواج، ما يدفع الأطباء إلى استخدام حبوب منع الحمل لضبط الهرمونات، ومواعيد الدورة الشهرية، الأمر الذي يثير القلق لدى بعض الفتيات خوفًا من تأثير الأعراض عليهما فيما بعد.

علاج تكيسات المبايض بالغذاء

تبحث العديد من الفتيات على علاج بديل عن حبوب منع الحمل، خوفًا من حدوث اضطرابات في الهرمونات، بحسب استشاري النساء والتوليد، التي أكدت قوة الأنظمة الغذائية في علاج التكيسات للسيدات قبل الزواج، بدلًا من تناول حبوب منع الحمل.

ما العلاج البديل لتكيسات المبايض؟

أوضحت رندا، أنه يمكن علاج التكيسات باتباع نظام «الكيتو دايت» لمدة 3 أشهر، مع الانتظام على الرياضة يوميًا، والنوم 8 ساعات، على أن يكون ميعاد الاستيقاظ الساعة 7 صباحًا: «النوم مهم جدا، لأنه بيساعد على تحسين التمثيل الغذائي للجسم، وده بيحسن الهرمونات».

ما نظام «الكيتو دايت»؟

نظام «الكيتو دايت» وفقًا للدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية والنحافة، هو نظام يعتمد اعتماد كليًا على تناول الدهون بنسبة من 75 لـ80%، موضحا: «الجسم بيفرز الأجسام الكيتونية اللي بتكسر الدهون وتخسس».