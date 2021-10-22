الامارات | طائرة ركاب تصطدم بسيارة في حادث غريب... فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة ركاب تصطدم بسيارة في حادث غريب... فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حدث غريب من نوعه اصطدمت طائرة بسيارة في مطار ألماتي الكازاخي، حيث تم نشر صورة للحادث على شبكة "فكونتاكتي" الاجتماعية.

ووفقًا للخدمة الصحفية للمطار، فإن الطائرة تابعة لشركة FlyJet.kz. وقع الحادث عند تقاطع طريق سيارات الأجرة والطريق السريع. ويلاحظ أن السيارة تابعة لإحدى خدمات المطار.

لم تقع إصابات. ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن الخدمة الصحفية للمطار لمراسل أن التحقيق جار.

وكانت الطائرة التي اصطدمت بالسيارة تكمل رحلة باكو - ألماتي. ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

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