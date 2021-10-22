8 أيام جونة.. 10 فنانات يرتدين أجرأ الفساتين على السجادة الحمراء قبل الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء من بداية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، أجرأ إطلالات النجمات التي أثارت الجدل بسبب قصتها الجريئة من بداية فعاليات الافتتاح إلى اليوم الثامن من المهرجان وقبل ليلة الختام.

- نجلاء بدر:

طلت الفنانة نجلاء بدر بإطلالة جريئة أثارت الجدل في فعاليات الافتتاح بفستان طويل باللون الأسود، تميز بوجود فتحة ساق جريئة ومشكوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المنسدل على كتفيها، ونسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان.

- دينا الشربيني:

وأثارت الفنانة دينا الشربيني جدلًا بإطلالتها الجريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون البرتقالي دون أكتاف، وتميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر والبطن، وبوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدل على كتفيها، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم وأسورة وحلق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي، وذلك خلال حضورها فعاليات افتتاح مهرجان الجونة.

وطلت الفنانة رانيا يوسف في ثاني أيام الجونة بفستان قصير كت بكرانيش ومزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- ثراء جبريل:

وظهرت الفنانة ثراء جبريل في اليوم الثالث بفستان باللون الأزرق، بفتحة واسعة من عند الصدر، وبفتحة كبيرة من عند البطن وبها حرف الـx، وبه اكستنشن من نفس قماش الفستان، منتعلة حذاء بكعب عال باللون السيلفر، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً، واعتمدت مكياجاً قوي.

- أسماء جلال:

وتألقت الفنانة أسماء جلال بفستان قصير باللون الأزرق، بقصة الكب، وبه اكستنشن من نفس اللون، ونسق معه صندل بكعب عال باللون الفضي، وذلك أثناء حضورها اليوم الثالث من الجونة.

- ثراء جبريل:

ولفتت الفنانة ثراء جبيل الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم الرابع، بفستان جريء باللون الأسود مزود بأكمام طويلة وبفتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت أن تترك شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الفضي.

- جورجينا طواف:

ظهرت الفنانة جورجينا طواف بإطلالة ملفتة وجريئة على السجادة الحمراء في سادس أيام الجونة، بفستان جريء باللون الأسود مزود بأكمام، ويتميز بوجود فتحة عند منطقة الصدر، مع قصة الساق الجريئة من أحد الجانبين، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجا ناعما، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة، وحلق.

-مي الغيطي:

كما ظهرت الفنانة الشابة مي الغيطي، بفستان جريء باللون الأسود اللامع، مكشوف عند منطقتي الصدر والظهر، واعتمدت تسريحة الشعر ذيل الحصان بينما من الناحية الجمالية، اختارت مكياجًا رقيقا يبرز جمال ملامح وجهها، أثناء مشاركتها في فعاليات اليوم السادس.

- سارة عبد الرحمن:

وارتدت الفنانة سارة عبد الرحمن في سادس أيام الجونة فستانا باللون الأخضر اللامع بأكمام طويلة، وقصير من الأمام ومزود بذيل طويل من الخلف وقطعات عند منطقة البطن، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل للخلف، وانتعلت حذاءً شفافًا مفتوحًا.

- زينب غريب:

ظهرت الممثلة الشابة زينب غريب على السجادة الحمراء في اليوم السابع, بإطلالة جريئة وملفتة، حيث طلت بفستان كب قصير باللون البينك، ونسقت معه كوتشي باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قويا، وتركت شعرها منسدلا.