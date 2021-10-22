جذابة وساحرة.. نجمات بفساتين قصيرة على سجادة 7 أيام الجونة قبل الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تألقت العديد من النجمات على السجادة الحمراء خلال أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، بداية من حفل الافتتاح الخميس الماضي وحتى اليوم السابع وقبل ليلة الختام اليوم الجمعة.

وفي التقرير نستعرض أبرز إطلالات النجمات على الريد كاربت خلال تلك الفترة بالفساتين القصيرة، والتي تميزت بالجاذبية والأناقة.

بوسي:

تألقت الإعلامية بوسي شلبي في ثاني أيام المهرجان بفستان قصير فوق الركبة بالأسود والفضي، مزين عند الرقبة بفيونكة كبيرة باللون الأسود، وجزء من الفستان على شكل جيب منفوش بالفضي اللامع، وانتعلت بوسي صندل بنفس لمعة الفستان، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر الملموم.

ارتدت الفنانة رانيا يوسف في اليوم الثاني للمهرجان فستانا قصيرا كت بكرانيش ومزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

تارا عماد:

وطلت الفنانة تارا عماد في اليوم الثاني للمهرجان بفستان قصير فوق الركبة باللون البيج بقصة الكب، وتميز قصته بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وحلق.

هدى المفتي:

ظهرت الفنانة هدى المفتي في سادس الأيام بفستان بأكمام طويلة وياقة على شكل حرف V من الستان الأسود، وبقصة قصيرة فوق الركبة من القماش اللامع المزين برسومات.

الفستان بألوان متداخلة يغلب عليه اللونين الأخضر والأسود، ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود، كما اعتمدت اللون الأخضر اللامع في المكياج فوق العين.

ليلى علوي:

وتألقت الفنانة ليلى علوي في ثالث أيام المهرجان بفستان قصير باللونين الذهبي والأسود، مزود بأكمام طويلة وشفافة، ومتعدد الأدوار من أسفل، ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا على الجانبين.

داليا البحيري:

كما ارتدت الفنانة داليا البحيري في ثالث أيام المهرجان فستان سيلفر كب لامع، وقصير ومزين كرانيش فوق الركبة.وزينت الإطلالة بأقراط ذهبية اللون متدلية وعقد حول الرقبة بنفس اللون، واعتمدت شنطة صغيرة بسلاسل باللون الأبيض، وحذاء كعب عالي بالذهبي اللامع، وكعادتها داليا البحيري تتميز بتسريحة الشعر القصير المنسدل، كما ارتدى زوجها بدلة كلاسيك باللون الكحلي المخطط.

مايان السيد:

وطلت الفنانة مايان السيد في رابع أيام الجونة بفستان قصير فوق الركبة باللون الأحمر، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المرفوع لأعلى.

ناردين فرج:

وارتدت الإعلامية ناردين فرج في سادس أيام المهرجان فستانا قصيرا باللون الأصفر النيون مزود بأكمام طويلة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تترك شعرها منسدلا، وارتدت صندل باللون الفضي مكشوف من الأمام ونسقت أسفله شراب باللون الأبيض.

إلهام شاهين:

كما ظهرت الفنانة إلهام شاهين خلال سادس أيام المهرجان، مرتدية فستان أحمر منقوش، برسومات الحمار الوحشي "المخطط" من قماش الشيفون بتصميم بقصة الأوف شولدر مزود بأكمام منفوشة، وأضفت للإطلالة أناقة بحملها حقيبة يد سوداء، كما انتعلت حذاء أحمر، كما تزينت بإضافة بعض المجوهرات منها عقد مميز حول رقبتها وقرطين من نفس شكل التصميم، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام مكياجًا قويا يبرزه لون الروج الأحمر، كما اعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل.

زينب غريب:

وارتدت الفنانة زينب غريب خلال حضورها سادس أيام المهرجان فستانا كت باللون البينك ونسقت أسفله كروب توب قصير باللون الأبيض، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.