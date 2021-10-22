أزياء صادمة كشفت عيوب جسم النجمات في الجونة: أبرزهن درة وهند صبري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

تحرص النجمات على الظهور في كامل أناقتهن على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، بارتداء أجمل التصاميم لجذب الأنظار إليهن، إلا أن بعضهن يظهرون بإطلالات غير موفقة إما بسبب ارتداء تصاميم وألوان غير مناسبة لشكل أجسامهن، أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث.

وتزامنًا مع ختام الدورة الخامسة من المهرجان نستعرض أبرز إطلالات النجمات اللاتي لم توفق في اختيار المناسب لهن، بحسب اختيارات ناقد الموضة "إيلي حنا" عبر حسابه على "إنستجرام".

- درة

رأى إيلي حنا أن إطلالة الفنانة درة باليوم الأول من فعاليات المهرجان جاءت مخيبة للآمال، مشيرًا إلى أن الفستان كان غير مناسب لجسمها، كما أن المكياج جاء غير موفق لإظهاره وجهها مرهق

وظهرت درة مرتدية فستان طويل باللونين الأبيض والأسود، من مجموعة خريف 2021، للمصمم اللبناني جورج شقرا، بقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، وبه كرانيش من عند الصدر، مزودا بإكستينشن باللون الأبيض، ونسقت معه كلاتش أسود.

- ليلى علوي

انتقد إيلي حنا إطلالة الفنانة ليلى علوي التي ظهرت بها في افتتاح المهرجان، موضحًا أنها جاءت غير موفقة، بسبب تصميم الفستان السيء الغير مناسب لها.

وأضاف أن قماش الفستان السميك أظهر جسدها بشكل أعرض، ليبدو مظهرها مزعجًا.

وظهرت ليلى بفستان طويل باللون الفضي، مزود بأكمام طويلة وواسعة، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم.

- منى زكي

وعلى الرغم من تألق إطلالة الفنانة منى زكي باليوم الثالث للمهرجان، إلا أن إيلي حنا رأى أن الإطلالة غير مناسبة لها، ولم تتماشى مع شكل جسدها.

وظهرت منى زكي مرتدية جامبسوت باللون الفضي اللامع، على صيحة الشورت، وبشراشيب من الكتف، واعتمدت منى زكي تسريحة شعر ديل الحسان، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياج ناعم بألوان هادئة.

- هند صبري

وانتقد إيلي حنا إطلالة الفنانة هند صبري التي ظهرت بها في ثالث أيام المهرجان، حيث رأى أنها ارتدت بنطلونا كبيرا كان يحتاج جسد أنحف حتى يتناسب معها.

وكانت قد ظهرت هند صبري مرتدية بدلة باللون الأسود مزودة بأكمام طويلة، ونسقت أسفلها توب بنفس اللون، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

- صبا مبارك

ورأى ناقد الموضة أن الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة صبا مبارك باليوم الثالث أيضًا جاءت غير مناسبة لها، وكانت تحتاج إلى جسم أنحف منها.

وكانت ارتدت صبا بدلة كلاسيكية باللون الأزرق الزهري، حيث فضلت أن ترتدى الجاكيت على جسد مكشوف فكشفت عن فتحة صدرها وجزء من بطنها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع وضع مكياج بسيط وهادئ أبرز جمالها.

- بشرى

وفي اليوم الخامس ارتدت الفنانة بشرى فستانا طويلا باللون الأسود، بأكمام طويلة، وبفتحة حرف الـv من عند الصدر، وبياقة ستان، مزيناً بالتطريز من عند الخصر، ونسقت معه صندل أسود

وهي الإطلالة التي رأى "إيلي حنا" أنها غير مناسبة لها، موضحًا أن الرسومات على منطقة الخصر والبطن "كارثي" جعلها تبدو أعرض، وبرز تلك المنطقة.

- ريا أبي راشد

واعتمدت الإعلامية ريا أبي راشد في اليوم السادي بدلة باللون الأخضر مزودة بأكمام طويلة، وحزام من نفس نوع قماش البدلة عند منطقة الخصر.

وانتقد حنا الإطلالة بشدة، حيث رأى أن البدلة ذات مقاس كبير جدًا غير مناسبة لها.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتختتم الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام اليوم الجمعة، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.