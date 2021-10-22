أناقة وتميز.. 10 إطلالات لنجمات الجونة حصدت إعجاب الجمهور قبل الختام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

على مدار فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة، خطفت نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة ومختلفة.

لذا نعرض لكم أبرز إطلالات النجمات التي نالت على إعجاب الجمهور من فعاليات الافتتاح لليوم السابع من المهرجان، على النحو التالي.

- شيرين رضا:

تألقت الفنانة شيرين في حفل الافتتاح بفستان منفوش، بقصة الكب على شكل مروحة، باللون الفضي اللامع ومرصع بالفصوص.

واعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين، وبمكياج ناعم، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم.

- درة:

وظهرت درة في اليوم الثاني بإطلالة أنيقة، فارتدت فستانا يشبه إطلالة أميرات ديزني، منفوش باللون الرصاصي الفاتح مزين بالچوبير والفصوص، والجزء الآخر من التل، ونسقت مع الإطلالة كلاتش دائرية الشكل بنفس لون الفستان، وحذاء كعب عالي بنفس اللون والتطريزات، واعتمدت درة على تسريحة الشعر المنسدل والألوان الهادئة في المكياج.

- يسرا:

كما تألقت الفنانة يسرا في فعليات الافتتاح بفستان باللون البيبي بلو، ومزود بأكمام واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

- نسرين طافش:

وظهرت الفنانة نسرين طافش مرتدية فستان طويل باللون الذهبي، بقصة الكب، ومزينا بالتطريزات بالكامل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، وذلك خلال حضورها اليوم الثالث من الجونة.

- مايان السيد:

وارتدت الفنانة مايان في خامس أيام الجونة، فستانا قصيرا باللون الأسود كت ومكشوف عند منطقة الصدر، ويتميز بوجود بعض التطريزات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على كتفيها.

- بسنت شوقي:

وطلت الفنانة بسنت شوقي بفستان طويل متعدد الألوان بقصة الكب، وفتحة ساق جريئة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، وذلك خلال فعاليات اليوم السادس للمهرجان.

- ريا أبي راشد:

كما طلت الإعلامية ريا أبي راشد في سابع أيام الجونة، بفستان طويل باللون الأحمر مزود بأكمام شفافة، ومزينا بالتطريزات بالكامل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

- هند صبري:

وظهرت الفنانة هند صبري في حفل الافتتاح بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأصفر بقصة الأوف شولدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الكاشمير. وتركت شعرها الويفي منسدلا.

- منة شلبي:

وتألفت الفنانة منة شلبي بإطلالة ساحرة وطبيعية، حيث ارتدت فستانا باللون الأبيض بصيحة الكروب، ومكشوف عند منطقة البطن، وفتحة ساق طويلة، وجاء الفستان بقصة بسيطة، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما يتناسب مع إطلالتها، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت إكسسورات بسيطة مكونة من حلق وكوليه.

- ياسمين صبري:

كما ظهرت الفنانة ياسمين صبري مرتدية فستان طويل كت باللون الأصفر مزود بإكستنشن باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا هادئا، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.