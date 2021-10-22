أبرز 15 إطلالة من مهرجان الجونة قبل الختام.. إلهام مختلفة وشيرين بفستان جريء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

من الافتتاح إلى سابع الأيام قبل ليلة الاختتام، توالت إطلالات النجمات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي الذي انطلقت دورته الخميس الماضي، وتنوعت الأزياء ما بين الأنيقة والجريئة والجميلة وغيرها.

وهنا نستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات خلال 7 أيام من المهرجان قبل ليلة الختام مساء اليوم الجمعة، وذلك خلال الألبوم المرفق بالأعلى وعلى النحو التالي.

الافتتاح: الأصفر يخطف النظر

الفنانة ياسمين صبري: طلت في حفل الافتتاح بفستان كت باللون الأصفر مزود بإكستنشن بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من أسورة وخاتم، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين.

الفنانة هند صبري: أيضا ارتدت فستانا بقصة الكب باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأوف وايت، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

الفنانة مايان السيد: ظهرت بفستان بقصة الكب باللون النبيتي ويتميز الفستان بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

ثاني الأيام: كرانيش وذهبي وجريئة

الفنانة أمينة خليل: تألقت بفستان كت باللون الذهبي، تميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وارتدت إكسسوارات مكونة من أقراط طويلة وخاتم ومجموعة أساور ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

الفنانة رانيا يوسف: طلت بفستان قصير كت بكرانيش ومزيج من اللونين الأبيض والأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارات مكونة من كوليه، وخاتم، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

الفنانة ثراء جبريل: طلت بفستان باللون الأزرق، بفتحة واسعة من عند الصدر، وبفتحة كبيرة من عند البطن وبها حرف الـx، وبه اكستنشن من نفس قماش الفستان، منتعلة حذاء بكعب عال باللون السيلفر. واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعاً، واعتمدت مكياجاً قوي.

ثالث أيام الفعاليات: جامبسوت وفستان ستان

رانيا يوسف: تألقت بفستان متعدد الألوان بقصة الكب، ويتميز الفستان بوجود كرانيش من أسفل، وحزام من نفس القماش عند منطقة الخصر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي.

الفنانة درة: ظهرت بفستان من قماش الستان، بلون بمبى نيون مميز، بقصة مفتوحة على الظهر، ومزود باكستنشن من نفس لون الفستان، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع لإظهار قصة الفستان، بينما من الناحسة الجمالية اعتمدت مكياج يعتمد على اللون الروز الهادئ.

الفنانة منى زكي: شاركت الفنانة بإطلالة مختلفة وظهرت مرتدية جمبسوت باللون الفضي اللامع، على صيحة الشورت، وبشراشيب من الكتف، واعتمدت منى زكي تسريحة شعر ديل الحسان، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياج ناعم بألوان هادئة

رابع الأيام: فستان أزرق طويل

الفنانة أروى جودة: طلت بفستان طويل باللون الأزرق، تميز قصته بوجود فتحة ساق جريئة، ومكشوف عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية ، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وارتدت إكسسورات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة، كما نسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الذهبي.

اليوم الخامس: شير رضا بفستان جريء

الفنانة شيرين رضا: تألقت بفستان قصير جريء أسود، بقصة الشراشيب من عند الصدر وفتحة كبيرة، وفتحة ظهر، ونسقت معه صندل باللون الأسود, واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

اليوم السادس: فستان يبرز الأنوثة

الفنانة صبا مبارك: ارتدت فستانا باللون المينت جرين بقصة الكب مكشوفا عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

الفنانة عبير صبري: طلت بفستان أنيق من تصميم "زينة زكي" باللون الأسود، بقصة تبرز أنوثتها، وزينت الإطلالة بإكسسوارات باللون الذهبي، مع كلاش بنفس لون الإكسسوارات، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجًا قويا ركزت فيه على لون الروج الأحمر، واختارت تسريحة شعر ذيل الحصان.

اليوم السابع: إلهام مختلفة

الفنانة عبير صبري: ظهرت بفستان أورنچ بقماش لامع بخيوط ذهبية، وبصيحة "ون شولدر" وفتحة ساق جانبية طويلة، ومزود بحزام رفيع عند الخصر ووردة مزينة أحد الأكتاف.

النجمة إلهام شاهين: تألقت بفستان كت باللون الجملي الغامق، تميز قصته بكشكشة من عند الصدر، وبأكمام البافي ومزود باكستنشن من عند اليد، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي.

الإعلامية ريا أبي راشد: طلت بفستان طويل باللون الأحمر مزود بأكمام شفافة، ومزينا بالتطريزات بالكامل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود