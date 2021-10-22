طريقة عمل المعجنات بأكثر من نكهة للفطار.. بالعجوة والبرتقال والجزر

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرضت الشيف نجلاء الشرشابي، طرقا مختلفة لتحضير المعجنات في المنزل، خلال برنامجها «على قد الإيد» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة»، إذ يمكنك إعدادها بخطوات سهلة وبسيطة، وتناولها بجانب الشاي، كوجبة إفطار مختلفة.

وفي التقرير التالي يقدم «هن» أكثر من نكهة مختلفة لتحضير المعجنات، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي.

معجنات بالعجوة

مقادير المعجنات بالعجوة

3 أكواب دقيق.

لبن.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

الحشو:

عجوة.

زبدة.

ماء الوجه.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

ملعقة كبيرة ماء.

بيضة.

فانيليا.

سمسم محمص.

طريقة عمل معجنات بالعجوة

- اخلطى الدقيق مع الخميرة والسكر والملح فى العجان.

- ضيفى الزيت واللبن، وقلبى حتى تحصلى على عجينة.

- اتركى العجينة لتتخمر، وشكلى العجينة لأصابع، وافرديها بالنشابة.

- احشيها بخليط العجوة، واغلقى على الحشوة، وشكلى العجينة المحشية لدوائر، وشكلي أطرافها بالسكينة.

- اخلطى البيض واللبن البودرة والفانيليا والقليل من الماء.

- ادهنى الوجة بالخليط، ورشيه بالسمسم المحمص.

- ادخلى المعجنات الفرن، حتى تمام النضج، ثم قدميها.

طريقة تحضير حشو المعجنات بالعجوة

- اخلطى فى طاسة على النار العجوة والزبدة والماء، واتركيها حتى تسيح، واتركى الخليط ليبرد.

معجنات بالبرتقال

مقادير المعجنات بالبرتقال

3 أكواب دقيق.

نصف كوب زبدة.

علبة زبادى.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

عصير برتقال.

نصف كوب بشر برتقال.

نصف كوب سكر.

طريقة عمل معجنات بالبرتقال

- اخلطى الدقيق مع الزبادى والبيكنج بودر والخميرة والسكر.

- ضيفى عصير البرتقال وقلبى حتى تحصلى على عجينة طرية، ثم اتركى العجينة لتتخمر.

- اخلطى السكر مع بشر البرتقال، ثم افردى الحشوة على العجينة، وطبقى العجينة على الحشوة.

- قطعيها ولفيها ورصيها فى صينية، ثم ادهنى الوجه بالزبادى، ورشيه بالسكر وبشر البرتقال.

- ادخلى الفطائر الفرن حتى تمام النضج، ثم قدميها.

معجنات بالجزر والعجوة

مقادير المعجنات بالجزر والعجوة

3 أكواب دقيق.

كوب جزر مسلوق مهروس.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

رشة ملح.

نصف كوب سمنة.

بيضة.

فانيليا.

لبن.

عجوة.

جزر مبشور.

زبادى.

طريقة عمل معجنات بالجزر والعجوة

- اخلطى الدقيق مع الخميرة والملح والسكر، ثم ضيفي السمنة والبيضة والفانيليا.

- ضيفى الجزر المسلوق وقلبى، ثم ضيفى اللبن وقلبي حتى تحصلى على عجينة، واتركيها لتتخمر.

- اخلطى العجوة مع الجزر المبشور وشكليه أصابع.

- ادهنى المعجنات بالزبادى، ورشيها بالسكر، ورصيها فى صينية.

- اتركيها لترتاح قليلاً، ثم ادخليها الفرن حتى تمام النضج، وقدميها.