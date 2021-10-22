أعراض تكشف الإصابة بالاكتئاب.. منها فقدان الشهية والإرهاق المستمر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يصاب البعض بالاكتئاب ومن أعراضه التي تظهر على الشخص؛ اعتلال المزاج والحزن وفقدان الاهتمام وغيرها من الأعراض.

وأوضح البروفيسور ديتليف ديتريش، عضو الجمعية الأوروبية للاكتئاب، أن الأعراض النفسية المميزة للاكتئاب تتمثل في اعتلال المزاج والحزن والكآبة وفقدان الاهتمام بالهوايات والعزلة الاجتماعية وفقدان الدوافع والنظرة السلبية للحياة والمستقبل، وانخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب والانهزامية واليأس.

أعراض جسدية تظهر على مريض الاكتئاب

الإرهاق المستمر.

الخمول.

ضعف التركيز.

فقدان الشهية.

صعوبة النوم.

الشعور بآلام دون أسباب واضحة.

وشدد «ديتريس» على ضرورة استشارة الطبيب حال المعاناة من هذه الأعراض يوميا على مدار فترة، تزيد على أسبوعين وذلك لاستبعاد أي سبب عضوي لها، على سبيل المثال القصور الوظيفي للغدة الدرقية والذي يؤدي إلى اعتلال المزاج والاكتئاب.

كلما جرى تشخيص الاكتئاب مبكرا زادت فرص العلاج، وأمكن من تجنب العواقب الوخيمة التي قد تحدث بسبب تفاقهم الحالة، والتي تتمثل في إيذاء النفس والإقدام على الانتحار، كما ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني.

أعراض الاكتئاب لدى كبار السن

مشكلات في الذاكرة أو تغيرات الشخصية.

الألم أو الوجع البدني.

التعب وفقدان الشهية.

مشكلات في النوم.

الرغبة في البقاء في المنزل.

التفكير الانتحاري وخاصة لدى كبار السن.

أسباب الإصابة بالاكتئاب.

الاختلافات البيولوجية.

يبدو أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم اختلافات فيزيائية في الدماغ.

التغييرات في توازن الهرمونات في الجسم.

يمكن أن يكون لها علاقة بالإصابة بالاكتئاب أو تحفيزه، ويمكن أن تحدث التغيرات الهرمونية نتيجة الحمل.

مشكلات الغدة الدرقية أو انقطاع الطمث.