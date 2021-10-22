الارشيف / لايف ستايل

أعراض تكشف الإصابة بالاكتئاب.. منها فقدان الشهية والإرهاق المستمر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة - سمر حسين - صحة

اعراض تظهر على مريض الاكتئاب

يصاب البعض بالاكتئاب ومن أعراضه التي تظهر على الشخص؛ اعتلال المزاج والحزن وفقدان الاهتمام وغيرها من الأعراض.

وأوضح البروفيسور ديتليف ديتريش، عضو الجمعية الأوروبية للاكتئاب، أن الأعراض النفسية المميزة للاكتئاب تتمثل في اعتلال المزاج والحزن والكآبة وفقدان الاهتمام بالهوايات والعزلة الاجتماعية وفقدان الدوافع والنظرة السلبية للحياة والمستقبل، وانخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب والانهزامية واليأس.

أعراض جسدية تظهر على مريض الاكتئاب

الإرهاق المستمر.

الخمول.

ضعف التركيز.

فقدان الشهية.

صعوبة النوم.

الشعور بآلام دون أسباب واضحة.

وشدد «ديتريس» على ضرورة استشارة الطبيب حال المعاناة من هذه الأعراض يوميا على مدار فترة، تزيد على أسبوعين وذلك لاستبعاد أي سبب عضوي لها، على سبيل المثال القصور الوظيفي للغدة الدرقية والذي يؤدي إلى اعتلال المزاج والاكتئاب.

كلما جرى تشخيص الاكتئاب مبكرا زادت فرص العلاج، وأمكن من تجنب العواقب الوخيمة التي قد تحدث بسبب تفاقهم الحالة، والتي تتمثل في إيذاء النفس والإقدام على الانتحار، كما ذكر موقع «ديلي ميل» البريطاني.

a0e2cbfa2b.jpg

أعراض الاكتئاب لدى كبار السن

مشكلات في الذاكرة أو تغيرات الشخصية.

الألم أو الوجع البدني.

التعب وفقدان الشهية.

مشكلات في النوم.

الرغبة في البقاء في المنزل.

التفكير الانتحاري وخاصة لدى كبار السن.

أسباب الإصابة بالاكتئاب.

الاختلافات البيولوجية.

يبدو أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم اختلافات فيزيائية في الدماغ.

التغييرات في توازن الهرمونات في الجسم.

يمكن أن يكون لها علاقة بالإصابة بالاكتئاب أو تحفيزه، ويمكن أن تحدث التغيرات الهرمونية نتيجة الحمل.

مشكلات الغدة الدرقية أو انقطاع الطمث.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا