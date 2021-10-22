فيفي عبده ترقص مع حفيدتها في حفل عمرو دياب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد من حفل الفنان عمرو دياب، الذي أقيم في الجونة، وأظهر الفنانة فيفي عبده مع حفيدتها «شهد».

وظهرت «فيفي» برفقة حفيدتها «شهد» في حفل عمرو دياب، وهما يغنيان ويرقصان على أغنية «قمرين»، وتفاعل المتابعون في التعليقات على مقطع الفيديو وجاء منها: «ما شاء الله قمرين» «فرحتها بحفيدتها تجنن» «قمر يا فوفا» «ما شاء الله عقبالي أنا وحفيدتي».

آخر ظهور للفنانة فيفي عبده

وكانت الفنانة فيفي عبده، أثارت الجدل خلال لقائها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، إذ أطلقت بعض التصريحات الجدلية، منها رفضها أن تكتب على لقب مهنتها كـ «راقصة» على شاهد قبرها: «متنفعش، إزاي تحط الراقصة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة، أنا يمكن أكون غلطانة إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني».

ومن ضمن تصريحاتها: «أنا مشبعتش من الفن، ده بيبقى في الدم، وهعتزل الرقص لما ربنا يريد، ومش هتوب.. هتوب عن إيه؟ أنا مقتنعة باللي بعمله ودي مش اسمها توبة، ربنا رب قلوب»، وأيضًا «بحب الرقص وكل الناس بتحب الرقص وأنا بحب الرقص جدًا وبحب اللي بيحب الرقص جدًا واللي مبيحبوش الرقص خليهم في حالهم».