الامارات | ابنة يونس شلبي تكتب تغريدة مؤثرة حول التنكر والدها وعدم تكريمه

شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة يونس شلبي تكتب تغريدة مؤثرة حول التنكر والدها وعدم تكريمه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت شيماء يونس شلبي، ابنة الفنان الراحل يونس شلبي رسالة مؤثرة حول وفاة والدها وعدم تكريمه بعد وفاته رغم ما قدمه للفن المصري.

وقالت عبر صفحتها الخاصة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "محدش كرمك ياحبيبي ولا جاب سيرتك من بعد وفاتك كأنك مقدمتش شئ للفن ربنا يرحمك يا احلي واجمل اب في الدنيا ادعوله بالرحمة جزاكم الله خير".

يذكر أن يونس شلبي الذي جذب الانتباه بدور منصور في المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكي وعادل إمام، توفي في نوفمبر 2007 بأزمة تنفسية حادة. وكان قد أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح وكان الأطباء قد أجروا تغيير ثلاثة شرايين في القلب حتى توفي ودفن في مقابر العيسوي بالمنصورة في مصر.

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