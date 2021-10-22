3 أشياء إذا تخلصتي منها داخل مطبخك قد تشعرين بالندم: حطيها في «النيش»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

التخلص من الأشياء غير المهمة أو المفيدة أمر يلجأ إليه العديد من ربات البيوت، وذلك بغرض توفير وخلق مساحات داخل المنزل وخاصة المطبخ، للتمكن من وضع أغراض أخرى بها، لكن حسبما ذكر موقع «thekitchn» العالمي الشهير، هناك بعض الأغراض التي يمكن التخلص منها دون قصد، وقد يشعر صاحبها بالندم فيما بعد، والتي من بينها:

أغراض داخل مطبخك قد يؤدي التخلص منها للشعور بالندم

1- السلال وصناديق التخزين الأخرى

إذا تخلصتي من السلال أو صناديق التخزين الفارغة داخل مطبخك، قد تشعرين بالندم فيما بعد، إذا رغبتي فيما بعد في الاحتفاظ بأي شئ جانبًا، سواء من بين أدوات المطبخ، أو المستلزمات الدراسية لأبنائك.

2- عناصر المطبخ القديمة

تضم العديد من المطابخ بعض أدوات الطبخ القديمة التي يعود تاريخها إلى حقب قديمة، والتي يتم الاحتفاظ بها كوسائل لتزيين شكل المطبخ، ففي حال التخلص منها نظرًا لعدم الحاجة لاستخدامها، قد يفقد مطبخك شكله الأنيق التراثي، فإذا كنتي تمتلكين واحدة من تلك الأدوات الكلاسيكية يفضل أن تحتفظي بها، حتى يتم توارثها بين الأجيال.

3- القطع المسلية والديكور

تشمل هذه الفئة عناصر مثل المزهريات الصغيرة وحاملات الشموع بالإضافة إلى أطباق وأواني التقديم، ففي الكثير من الأحيان يتم حفظ تلك الأدوات جانبًا بسبب عدم استخدامها داخل المطبخ بصورة كبيرة، خاصة أواني التقديم المميزة، والتي يتم وضعها بصورة كبيرة داخل دولاب العرض «النيش».

ففي حال تخلصك منها ووضعها أعلى أرفف «النيش»، نظرًا لقلة استخدامها، ومن ثم عودتك بعد فترات طويلة لإخراجها واستعمالها على الفور، قد يتعرض الكثير منها إلى التلف الكبير، بسبب طول الفترة الزمنية التي تم خلالها وضعها جانبًا، «قد تؤدي الركنة الطويلة إلى تلف تلك الأواني».