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الامارات | زهرة عرفات : تعليق على صفحتي جعلني أخفي أولادي عن الإعلام

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت الفنانة البحرينية زهرة عرفات سبب إخفائها لأبنائها عن الـ"سوشيال ميديا"، وذلك خلال لقاء أجرته مع برنامج "ع السيف" مع الإعلامي سعود بو شهري.

و قالت عرفات: "أولادي مثلوا معي يمكن خمس مسلسلات وهم أطفال، حتى كنت أطلعهم بالتلفزيون واللقاءات الصحافية، لحد ما صار شي خلاني أمتنع عن ظهور أي أحد من عائلتي".

و أضافت "كان عندي عيد ميلاد الكبير ونزلت صورته مع معايدة، فدخلت وحدة كتبت تعليق ما أدري شنو كانت تفكر لما كتبته، قالت فيه (إن شاءالله تدفنينه بقبره)، من وقتها أخذت هالقرار" .

و تابعت عرفات "أنا أقول إن التعليقات التي يدونها البعض لا داعي لها، وبالنهاية أيضا إكتشفت إنها مو من الي يتابعني".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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