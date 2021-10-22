لا ترميه.. 8 استخدامات غير متوقعة لزيت القلي المستعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

زيت الطهي ضروري في المطبخ، لأنه يستخدم في مجموعة متنوعة من الأكل، لذا يجب التخلص منه بشكل غير ضار للبيئة أو إعادة تدويره.

ويعد التخلص منه في البالوعة فكرة سيئة لأنه يتصلب فيها ويسبب انسدادًا، لذا نذكر 8 استخدامات جيدة مختلفة له، حسبما ورد بموقع "timesofindia".

1- تلين المفصلات:

يعتبر مادة تشحيم فعالة تستخدم للعديد من الأشياء في جميع أنحاء المنزل من صرير المفصلات إلى فتح الأقفال القديمة.

2- منع الصدأ على الأسطح المعدنية والأشياء مثل الأدوات

3- مزلق قفل المفتاح:

إذا كان مفتاحك عالقًا بشكل منتظم في أقفال منزلك، فإن وضع بعض زيت الطهي المستعمل على مفتاحك سيمنعه من الالتصاق.

4- ملمع الأثاث:

إذا كان لديك أثاث خشبي في منزلك يبدو باهتًا أو مخدوشًا، فاستخدام يعمل على تلميع واستعادة مظهر الخشب، اصنعي خليطًا من أجزاء متساوية منه واضفي الخل وضعيه على أثاثك الخشبي.

5- مادة حافظة للجلد:

يمكن أيضًا استخدامه لتنعيم الأثاث المصنوع من الجلد والحفاظ عليه.

6- إزالة طلاء الحائط من يديك:

الطلاء من أصعب الأشياء التي يصعب غسلها إذا لامست يديك، يمكنك إزالته بسهولة باستخدام الزيت المستعمل، افركي بعض منه على يديك واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم اغسل يديك وسيزول نهائياً.

7- حماية الأواني والمقالي:

يساعد فرك بعض زيت الطهي المستخدم على سطح الأواني والمقالي الجديدة في الحفاظ عليها محمية من الصدأ والتقشر، اغسليها جيدً قبل استخدامها وافرك السطح ببعض منه.

8- منظف السيارة:

يزيل الأوساخ القوية والحطام من أي سطح لسيارتك بما في ذلك الفرامل، ضع القليل منه على قطعة قماش أو منشفة ورقية وامسح المناطق المتضررة.