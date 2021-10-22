دراسة هندية تكشف عن خلطة توابل تخفض ضغط الدم.. وطبيب: مفيش دليل علمي

القاهرة - سمر حسين - صحة

«القاتل الصامت»، عبارة تطلق على ارتفاع ضغط الدم، لما قد يسببه من أضرار بالغة قد تصل حد الوفاة، ويمكن أن يظل مرتفعًا لمدة سنوات دون ظهور أي أعراض، فلا يكتشفه المريض إلا عند تدهور حالته، وحينها يلزم السيطرة عليه، وتعددت أساليب علاج ارتفاع ضغط الدم، في الآونة الأخيرة، وأبرزها بـ«التوابل»، وفقًا لدراسات أشارت إليها صحيفة «إكسبريس» البريطانية.

تحتوي توابل الطعام على مواد تساهم في ضبط معدل ضغط الدم، ودعم الكوليسترول بالجسم، وتم إجراء التجارب من خلال مجموعة من الباحثين على «فئران»، وذلك حسب دراسات أجرتها جامعة سري راماتشاندرا في تشيناي عاصمة ولاية تاميل الهندية، وكشفت النتائج أن التوابل تساعد بشكل كبير على خفض مستوى الدم.

دراسات جامعة سري راماتشاندرا الهندية: التوابل بديل العلاج الطبي

وفي سياق متصل أجرت دراسات سابقة تفيد بتناول «أوراق الكاري»، مؤكدين بأنها تزيد من تدفق الدم، وتدعم مهام الأوعية الدموية، ودعى الباحثون إلى ضرورة جعل البهارات كأدوية بديلة للعلاج الطبي.

وعن ما جاء في الدراسات أوضح الدكتور أيمن الشاذلي، استشاري الأمراض الباطنية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السكر، لـ«هن»، أنه انتشرت أساليب علاج ارتفاع ضغط الدم بالتوابل مثل الريحان، والقرفه، وبذور الكرفس، وبذور الكمون، وغيرهم فكل هذه التوابل يمكن مساهمتها فى تعديل الضغط لو كان ارتفاعًا طفيفًا فقط، ولا يمكن اتباعها بشكل كامل كوسيلة للعلاج «ممكن نخفضه بالأغذية أفضل من الأعشاب».

الشاذلي: لا صحة لعلاج ارتفاع ضغط الدم بالتوابل.. التزموا بالعلاج الطبي

وشدد «الشاذلي»، على الناس بأخذ الحذر من استبدال العلاجات الطبية لمرضي ضغط الدم المرتفع بتلك التوابل، لأنه لا توجد دراسات علمية تفيد بأن تلك التوابل تستطيع أن تسيطر على تلك الحالات، فيلزم مراجعة الطبيب حتى لا تؤدى الي مخاطر جسيمة.

ويشير استشاري الأمراض الباطنية إلى المخاطر التي يمكن أن تحدث للإنسان عند تدهور حالته بسبب ارتفاع ضغط الدم فيما يلي:

- فشل كلوي

- نزيف بالمخ

- نوبات قلبية

- العمى

أعراض ارتفاع ضغط الدم

وارتفاع ضغط الدم ربما يأتي بدون ظهور أي أعراض، وقد تظهر على بعض الأشخاص وتتمثل فيما يلي:

- صداع

- دوار

- غثيان

- غشاوة بالنظر

ونوه الطبيب الناس بضرورة الكشف الدوري بعد سن الأربعين، «حتى لو مفيش أي أعراض»، ويمكن قبل الأربعين في حالة وجود تاريخ مرضي لارتفاع الضغط فى العائلة، وأن من يثبت ان ضغطه مرتفع الاستمرار على العلاج والتغذية الصحية، والرياضة الخفيفة، وتجنب الأشياء التي ترفع الضغط مثل كثره الدهون والملح والضغوط النفسية.

استشاري أمراض القلب: تجنبوا العلاج بدون دليل علمي

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد فتحي مدير معهد القلب القومي، واستشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، بأنه لا صحة لتداول التوابل كعلاج لمرضى الضغط، ولكن يلزم زيارة الطبيب المختص، لأن الضغط من الأمور التى تحتاج الاهتمام ولا يمكن التهاون بعلاجه.