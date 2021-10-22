هذه الأعراض تنذر بالاكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور ديتليف ديتريش إن المشاكل النفسية ازدادت خلال جائحة كورونا، خاصة الخوف والقلق والاكتئاب.

وأوضح عضو الجمعية الأوروبية للاكتئاب أن الأعراض النفسية المميزة للاكتئاب تتمثل في اعتلال المزاج والحزن والكآبة وفقدان الاهتمام بالهوايات والعزلة الاجتماعية وفقدان الدوافع والنظرة السلبية للحياة والمستقبل وانخفاض تقدير الذات والشعور بالذنب والانهزامية واليأس.

أعراض جسدية

كما أن هناك أعراض جسدية مصاحبة لهذه الأعراض النفسية، ألا وهي: الإرهاق المستمر والخمول وضعف التركيز وفقدان الشهية وصعوبات النوم والشعور بآلام بدون أسباب واضحة.

وشدد ديتريش على ضرورة استشارة الطبيب في حال المعاناة تحت وطأة هذه الأعراض يوميا على مدار فترة تزيد عن أسبوعين، وذلك لاستبعاد أي سبب عضوي لها، على سبيل المثال القصور الوظيفي للغدة الدرقية، والذي يؤدي إلى اعتلال المزاج والاكتئاب.

وكلما تم تشخيص الاكتئاب مبكرا، كانت فرص العلاج أفضل، وأمكن تجنب العواقب الوخيمة، التي قد تحدث بسبب تفاقم الحالة، والتي تتمثل في إيذاء النفس والإقدام على الانتحار.

وأشار ديتريش إلى أنه يتم علاج الاكتئاب بواسطة الأدوية والعلاج النفسي مثل العلاج السلوكي المعرفي، الذي يهدف إلى خلق الدوافع ورفع مستوى تقدير الذات والثقة بالنفس وتبني نظرة إيجابية للحياة والمستقبل.