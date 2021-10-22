طريقة عمل فطائر الباباروتي بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر فطائر القهوة من الحلويات المفضلة للبعض وخاصة عشاق القهوة، وتوجد فطائر مختلفة بالقهوة يمكن تقديمها من بينها «الباباروتي» أو فطائر القهوة، التي يمكن تقديمها في الإفطار أو العشاء.

نقدم لكِ طريقة عمل فطائر القهوة كما قدمتها الشيف هبة أبو الخير.

طريقة عمل فطائر الباباروتي

200 ملي لبن دافىء.

3 معالق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وتقلب هذه العناصر مع بعضها.

بيضة يضاف عليها صفار بيض مع معلقة صغيرة من الفانيليا ويضافوا على العناصر السابقة.

ثلاث أكواب دقيق تضاف على العناصر السابقة ويقلب جيدا ويبدأ العجن.

فرد العجين ووضع ربع كوب زبدة فوقها وحفظها في حرارة الغرفة ونستمر في العجن.

وضع العجين في طبق وتغطيته لمدة ساعة.

يقسم العجين لسبع كرات.

فرد قطعة من العجين ووضع عليها زبدة مجمدة.

رص على صينية ونتركها تتخمر لمدة 30 دقيقة.

طريقة تحضير خليط التغطية

6 جرامات من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة كبيرة من المياه الدافئة.

60 جراما من الزبدة.

نصف كوب سكر بودرة.

بياض البيض وتخفق جيدا.

ملعقة صغيرة من الدقيق.

تسخين الفرن على حرارة 180.

استخدام الرف الأوسط.