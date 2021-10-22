توقعات الأبراج اليوم 22/10/2021: يوم جيد لــ الأسد وأخبار سارة لـ الحوت

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

حاول ألا تأخذ الأمور على أعصابك طوال الوقت وحافظ على هدوئك.

الثور

على الرغم من أن تمتلك قوة حدس كبيرة، لكن قد لا تكون الأمور واضحة كما تبدو.

الجوزاء

لديك طاقة كبيرة اليوم، ما قد يجعلك تشعر بمزيد من الثقة بالنفس.

السرطان

كن حذرا في طريقة تعاملك مع أصدقائك في العمل، حتى لا تتورط في المشاكل.

الأسد

إنه يوم جيد لإنجاز المهام المتأخرة، والبدء في أخرى.

العذراء

لا تتفاجأ إذا كان بعض الأشخاص يعطون آرائهم حول الطريقة التي يجب أن تدير بها حياتك.

الميزان

كن حذرا، لا تنخدع في أولئك الذين يختبئون خلف المكياج والأزياء العصرية.

العقرب

حدسك قوي اليوم بشكل كبير، تفكر جيدا لتحقيق أهدافك وطموحاتك.

القوس

هناك قوة عنيدة وقوية تحيط بك، لذا عليك أن تكون التحكم في تصرفاتك.

الجدي

قد يتعارض اهتمامك بالموضة والثقافة، مع طبيعتك

الدلو

فكر في الطريقة التي يمكنك من خلالها توجيه طاقتك إلى أفعال، حتى تجذب الأشخاص إليك.

الحوت

تأتيك اليوم الأخبار السارة، التي قد تجعلك بالفرح والسعادة.