دعوى قضائية تلاحق مسابقة ملكة جمال فرنسا.. اعتبرت شروطها عنصرية

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قدمت المجموعة النسوية «Osez le Fémimnisme» دعوى قضائية ضد الشركة الأم المنظمة لمسابقة ملكة جمال فرنسا «Endemol Production». وقالت في بيان، إن المشاركات في مسابقة ملكة جمال فرنسا يؤدين خدمة عمل، وبالتالي لا يجب أن يتعرضن للتحيز والعنصرية بموجب قانون العمل الفرنسي.

مواصفات المتسابقات لملكة جمال فرنسا

وكشفت المجموعة النسوية عن أن نموذج الطلب المقدم لمسابقة ملكة الجمال لعام 2021 لن يتم النظر إليه من قبل اللجنة المنظمه للمسابقة إذا كانت المتسابقة أقل من 165سم أو إذا كانت متزوجة ولديها اطفال، وتعتبر المجموعة أن شروط المسابقة تعتد التمييز ضد الموظفين على أساس الجنس والوضع الأسري غير القانوني في فرنسا.

وهناك أيضا عوامل أخرى غير مؤهلة للمتسابقات، التي من ضمنها ارتداء وصلات شعر ورسم الوشم والتدخين وعند التقديم يتم سؤال المتسابقات عن قياس ملابسهن.

رأي منظمة «Osez le Fémimnisme» في المسابقة

وترى المنظمة أن مهمة المسابقة، هي العثور على الشابة الأكثر تمثيلاً للجمال والأناقة، وأن شروط التسجيل صارمة جدا، مما جعل المنافسات على التاج محدودة جدا.

وتابعت رئيسة المنظمة قائلة، إنه بالإضافة إلى استغلال المرأة لتحقيق مكاسب اقتصادية، فهذه المسابقة تعكس تأثيرا سلبيا علي المجتمع بأسرة.. حان الوقت لإلغاء Endemol Production جميع البنود التمييزية من لوائحها.

وكتبت أيضا رئيسة المنظمة «Osez le Fémimnisme»، أليسا أرابار، على وسائل التواصل الاجتماعي، تقول إن ملكة جمال فرنسا حاليا تغذي الصور النمطية التي تقف في طريق المساواة.

بالإضافة إلى أنها تقف بجانب المستابقات الثلاث اللائي قدمن الدعوه ضد مسابقة ملكة جمال فرنسا اللائي منعن من المشاركة في المسابقة بسب «أعمارهن، طولهن، والتدخين في الأماكن العامة والوشوم». وذالك وفقاً لشبكة CNN.

مسابقات ملكات الجمال دائما ما تضع شروطا عنصرية في التسجيل

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المشاركات في مسابقة ملكة الجمال للانتقاد بسبب القواعد والسلوك والثقافة، ففي عام 2018 تم إلغاء لقب ملكة جمال أوكرانيا العارضة فيرونيكا ديدوسينكو، عندما علمت اللجنة أنها أما، أما مسابقة ملكة جمال فرنسا، فمن المقرر إقامتها في 11 ديسمبر القادم في باريس، وذلك وفقا لتقرير CNN عن المسابقة.