نجمات شاركن في الجونة 2021 بفساتين ذات قصات قديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

تتسابق النجمات على خطف أنظار عدسات كاميرات المصورين، والمتابعين، لمهرجان الجونة السينمائي، بالظهور في كامل أناقتهن على السجادة الحمراء وارتداء أحدث وأجمل التصاميم لجذب الأنظار إليهن.

وهناك بعض النجمات تظهرن بإطلالات متكررة، ذات قصات قديمة، وهو ما نرصده في هذا التقرير لأبرز إطلالات الفنانات على السجادة الحمراء للدورة الحالية لمهرجان الجونة بفساتين ذات قصات قديمة.

-إلهام شاهين

بإطلالة تسعيناتي، ظهرت الفنانة إلهام شاهين في حفل افتتاح المهرجان، وارتدت فستانا كت طويل تايجر مين بالورود بتصميم مميز من منطقة الأكتاف والصدر وعليه شال من نفس شكل وقماش الفستان، واختارت حقيبة وحذاء ليتناسب مع الفستان .

-داليا البحيري

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة جذابة، على السجادة الحمراء في حفل افتتاح المهرجان، وارتدت فستانا طويلا باللون الفضي، مزينا ببعض التطريزات ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الكعكة.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وخاتم، كما نسقت مع إطلالتها كلاتش بنفس لون الفستان.

-صبا مبارك

تألقت الفنانة صبا مبارك بفستان كت باللون الفضي، وهو تصميم متكرر، يتميز بوجود فتحة ساق جريئة، ومكشوف من الظهر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الفضي.

-نادين نسيب

على الرغم من أن الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خطفت الأنظار خلال حفل افتتاح المهرجان إلا أنها ارتدت إطلالة متكررة ومستهلكة، حيث ظهرت وهي ترتدي فستانا طويل بأكمام طويلة وشاقة باللون الذهبي بتصميم مميز من منطقة الأكتاف والصدر، وقامت بإختيار حقيبة وحذاء بلون يتناسب مع إطلالتها .

وقامت نادين نسيب نجيم بترك خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها وظهرها تسريحة ويفي مميزة وناعمة، وهو ما يتناسب مع إطلالتها.

-أمينة خليل

في خامس أيام المهرجان حصدت الفنانة أمينة خليل لقب صاحبة الإطلالة الأكثر أناقة وأنوثة، حيث اعتمدت إطلالة براقة بفستان قصير فضي محدد الجسم، لتبرز رشاقتها مطرز بالشراشيب فتحة الصدر على شكل V.

ويعد الفستان الفضي الملع من الإطلالات المتكررة والتي ظهرت بها الكثير من النجمات في فعاليات مختلفة.

-لجين عمران

طلت الفنانة لجين عمران في اليوم الخامس من المهرجان بإطلالة أنثوية وناعمة برزت جمالها وأناقتها، من تصميم كلاسيكي.

وظهرت بفستان باللون الأزرق الغامق، بقصة الكتف الواحد (وان شولدر)، مزود باكستنشن من عند الخصر، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي، وأكملت الإطلالة بعقد كبير، واعتمدت مكياجاً قوي، واختارت أن يكون شعرها مرفوعاً.

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتختتم الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام غدًا الجمعة، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.