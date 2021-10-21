كورونا اليوم: ظهور سلالة جديدة "أشد".. و"فايزر" المراهقين حماية 90%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-ظهور سلالة متحورة جديدة "أشد عدوى" في روسيا

قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس إن روسيا سجلت بعض حالات الإصابة بسلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور دلتا.

ونقلت وكالة الإعلام عن كاميل خافيزوف، كبير الباحثين في هيئة حماية المستهلك وهي هيئة حكومية، قوله إنه من المحتمل أن تنتشر السلالة "إيه. واي.2.4" على نطاق واسع.

وقد يتسبب ذلك في ارتفاع الإصابات الجديدة بـ"كوفيد – 19" التي بلغت بالفعل مستويات قياسية في روسيا .

-دراسة: لقاح فايزر يحمي المراهقين من "دلتا كورونا" بنسبة 90%

أظهرت دراسة حديثة أن لقاح فايزر/بيونتيك المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 90% في منع إصابة المراهقين بالمتحور دلتا شديد العدوى.

وأكد متحدث باسم شركة التأمين الصحي الإسرائيلية "كلاليت" أن اللقاح يوفر أيضا حماية بنسبة 93% من ظهور أعراض عند الإصابة بالمتحور دلتا.

وقامت الشركة بالتعاون مع باحثين من هارفارد بتحليل بيانات 94354 مراهقا تلقوا جرعتين من اللقاح وتتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، وتمت مقارنة هذه البيانات مع بيانات عدد مماثل من المراهقين غير الملقحين. وتم نشر النتائج في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين".

-دراسة لهارفارد: الحوامل فى ذكور يصنعن أجساما مضادة أقل ضد كورونا

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في Science Translational Medicine ، أن النساء الحوامل اللائي ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا، أظهرت مشيمة الذكور زيادة في النشاط المناعي مقارنةً بالمشيمة الأنثوية.

وتبين أن الأمهات المصابات بـكورونا اللواتي لديهن أجنة ذكور يصنعن مستويات أقل من الأجسام المضادة ضد الفيروس مقارنة بالأمهات اللائي لديهن أجنة أنثى، وينقلون أيضًا عددًا أقل من الأجسام المضادة إلى جنين ذكر، يشير ذلك إلى أن الذكور قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا في سن الرضاعة، ويوضح أن جنس الجنين يمكن أن يؤثر على استجابة الأم المناعية للفيروس.