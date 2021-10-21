"مش بس بدلة".. إطلالات رجالي خطفت الأنظار في 7 أيام بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاع عدد من الرجال خطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وفي التقرير التالي يستعرض "الخليج 365"، أبرز إطلالات الرجال من فعاليات الافتتاح إلى اليوم السابع من مهرجان الجونة.

- آسر ياسين:

ارتدى الفنان آسر ياسين في افتتاح مهرجان الجونة في دورته الخامسة، بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميصا باللون الأبيض، وربطة عنق باللون الأسود.

- خالد سليم:

وكذلك ظهر المطرب خالد سليم ببدلة أنيقة باللون الأسود، مزينا بالتطريز من عند الياقة، ونسق معها قميص باللون الأبيض، وحذاء باللون الأسود.

- أحمد داود:

وطل الفنان أحمد في فعاليات حفل افتتاح المهرجان ببدلة باللون الأبيض ونسقت علا رشد مع زوجها فستان قصير باللون الأبيض أيضا.

- عمر الشناوي:

أما الفنان عمر الشناوي ارتدى في فعاليات ثاني أيام المهرجان ببدلة أنيقة باللون البيبي بلو، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

-أحمد مجدي:

وشارك الفنان الشاب أحمد مجدي في فعاليات اليوم الثالث بإطلالة كلاسيكية، حيث ارتدى بنطلون كحلي مخطط، ونسق معه فيست من نفس البطلون وقميص أبيض.

- محمد فراج:

وارتدى الفنان محمد فراج في اليوم الرابع من الجونة بدلة كلاسيكية باللون البيج مزودة بأزرار باللون الأسود، وبنطلون كلاسيك باللون الأسود.

وخطف الأنظار أيضا في ثالث أيام الجونة، إذ ارتدى فيست باللون الكحلي، ونسق أسفله قميص باللون الأبيض.

- كريم محمود عبد العزيز:

وطل الفنان كريم محمود عبد العزيز في فعاليات اليوم الرابع بإطلالة أنيقة، فارتدى قميصا باللون الأسود، ونسق أسفله بنطلون وحذاء بنفس اللون.

- خالد النبوي:

وظهر الفنان خالد النبوي بإطلالة كلاسيكية أنيقة مرتديا بليزر باللون الرصاصي الغامق، وبنطلون باللون الأسود، وتيشرت بنفس لون البنطلون، وذلك في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة.

- أحمد الفيشاوي:

وارتدى الفنان أحمد الفيشاوي بدلة باللون الكحلي مخططة بالطول باللون الأبيض، وفيست بنفس لون البليزر، ونسق مع الإطلالة نظارة شمسية باللون الأسود دائرية الشكل، وذلك خلال حضوره فعاليات اليوم الخامس بالجونة.

- كريم قاسم:

كما شارك الفنان كريم قاسم في فعاليات اليوم الخامس من الجونة، فارتدى كريم بليزر باللون الأسود، ونسق أسفله تيشرت كحلي، وبنطلون باللون الأسود، كما نسق مع الإطلالة حذاء باللون الأبيض، وارتدى سلسلة.

- أحمد حاتم:

وطل أحمد بإطلالة كلاسيكية، فارتدى بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء باللون الأسود، وذلك خلال حضورها اليوم الخامس من الجونة.

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