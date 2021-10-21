خبيرة موضة تعلق على إطلالات الجونة: إنجي جريئة ورانيا مناسبة وإلهام باهتة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تحرص النجمات على الظهور بأفضل إطلالة على الريد كاربت في حفل مهرجان الجونة، وبالفعل ظهرت بعض النجمات بفساتين مميزة ولكن جاءت أيضا بعض التصميمات غير موفقة.

وعلقت خبيرة الموضة ميمي رعد على أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الجونة، خلال استضافتها في برنامج "صباح الخير يا عرب".

- مايا دياب:

وترى ميمي رعد أن إطلالة مايا دياب كانت غريبة وهو أمر معتاد عليها، لكن القبعة التي ظهرت بها في الافتتاح غير مناسبة لأجواء المهرجان.

- هند صبري:

أبدت ميمي إعجابها بفستان الفنانة هند صبري، حيث قالت: "الفستان مناسب جدا لها ولجسمها".

- أمينة خليل:

وأشارت إلى أن اختيار الفنانة أمينة خليل للفستان في حفل الافتتاح كان موفقا، ولكن التصميم من أسفل يشبه كأن شخص ما قام بتقطيع الفستان.

- منى زكي:

أما إطلالة الفنانة منى زكي في ثاني أيام المهرجان، جاءت غير موفقة ولا تناسبها.

- نادين نجيم:

أعربت خبيرة الموضة عن إعجابها بفستان الفنانة نادين نجيم الذي ظهرت به في افتتاح فعاليات المهرجان، ولكن كانت تفضل ارتدائها تصاميم بقصات مختلفة ومتنوعة.

رانيا يوسف:

وأبدت إعجابها أيضا بفستان الفنانة رانيا يوسف في فعاليات افتتاح مهرجان الجونة، والشعر والمكياج مناسبين للإطلالة.

- إنجي كيوان:

وذكرت ميمي أن جميع إطلالات الفنانة إنجي كيوان في فعاليات المهرجان كانت جريئة وملفتة للنظر.

- يسرا:

قالت خبيرة الموضة:" إن إطلالة الفنانة يسرا في فعاليات الافتتاح أفضل من إطلالتها في اليوم الثاني.

- سمية الخشاب:

من وجه نظر ميمي أن اختيار سمية الخشاب للفستان النيون في خامس أيام المهرجان غير موفق، ولا يناسب أجواء الجونة.

- نسرين طافش:

وعبرت خبيرة الموضة أيضا عن إعجابها بإطلابة الفنانة نسرين طافش في ثاني أيام المهرجان، كما أشادت بشعرها ومكياجها.

- درة:

وعلقت أيضا على إطلالات الفنانة درة أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة، حيث قالت: اختياراتها موفقة وأنيقة، كما أنه مناسب للحدث ولقوامها.

- إلهام شاهين:

وذكرت أن الفستان الذي ظهرت به في ثاني أيام الجونة مليء بالورود الكثيرة، ما يجعل الإطلالة تبدو باهتة أمام الجمهور.