خطورة مضغ مكعبات الثلج.. تسبب الأنيميا والولادة المبكرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلجأ البعض أحيانا إلى مضغ الثلج دون إدراك خطورة ذلك على الصحة العامة، حيث لها العديد من الأضرار على الأسنان.

ومن خطورة مضغ الثلج كما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، نقلا عن ماثيو كوك، الأستاذ المساعد في طب أسنان الأطفال والتخدير بجامعة بيتسبرج للعلوم الصحية، أنه ضار بصحة الفم، حيث يتسبب في حدوث تشققات في مينا الأسنان.

مضغ الثلج يؤدي إلى تسوس الأسنان

وأضاف «كوك»، أن مضغ الثلج يؤدي إلى حدوث ثقب في الأسنان ينتهى بالتسوس، وعندما لا يتمكن الشخص من التوقف عن تناول الثلج، فذلك يعتبر مرضا يعرف باسم «pagophagia»، ويلاحظ أنه يظهر عند الأشخاص المصابين بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، عندما لا يحتوي الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

ويمكن أن يكون «pagophagia»، ناتج عن اضطراب في الأكل يجبر الناس على تناول أشياء لا تعتبر طعامًا، مثل الثلج.

خطورة مضغ الثلج

- يؤدي مضغ الثلج إلى حدوث سوء التغذية، حيث لا يساعد على فقدان الوزن كما يعتقد البعض، ولكنه يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية المهمة للجسم.

- الإصابة بفقر الدم

- حدوث عدوى عند الأطفال.

- إصابة الطفل بمشكلات في النمو.

- حدوث مشكلات في القلب والأوعية الدموية مثل تضخم القلب أو قصور القلب.

أضرار تناول الثلج على الحامل

- يمكن أن يؤثر تناول الثلج على الحامل بإصابتها بفقر الدم، مما يؤثر على صحة الأم والجنين، أو يؤدي إلى الولادة المبكرة.

خطورة وضع الثلج على البشرة

- وعند وضعه على البشرة، يتباطأ تدفق الدم مما يؤدي إلى حرمان الأنسجة من الأكسجين مما يساعد على تلف الجلد والأنسجة.