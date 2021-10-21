بحجاب وظهور نادر.. مصطفى كامل بصحبة زوجته في عيد ميلادها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من عدم نشاطه الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الفنان مصطفى كامل، دائمًا ما يشارك متابعيه بصور نادرة على فترات متباعدة لزوجته هبة جمعة فرغلي، خلال المناسبات المختلفة.

واليوم، احتفل المطرب مصطفى كامل، بعيد ميلاد زوجته هبة جمعة فرغلي، بصورة قديمة تعود لـ2020، وذلك عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشر «كامل» صورة تجمعه بزوجته، التي بدت فيها بالحجاب التقليدي، وظهرت فيها الزوجة بإطلالة كاجوال، مرتدية سترة جينز، مع حجاب أبيض معتاد، معلقًا: «النهاردة عيد ميلاد زوجتي، وصاحبتي وحبيبتي، ربنا يحفظك لينا ولولادنا، ويدوم وجودك في حياتنا يا حبيبتي».

ارتداء زوجة الفنان مصطفى كامل الحجاب

وكانت هبة جمعة فرغلي، زوجة الفنان مصطفى كامل، تعرضت لموجة كبيرة من الانتقادات، بعدما قررت ارتداء الحجاب في عيد ميلاد ابنتها «فرح»، وذلك بعدما ظهرت بإطلالة غير موفقة مع الحجاب، مرتدية ملابس سواريه شفافة، مع الطرحة، ما دفع البعض لانتقادها بشكل كبير.

واتهمها البعض بعدم مراعاة الحجاب، وملابسه، والظهور به.

مصطفى كامل يحتفل بخطبة ابنتهما

وكان الفنان مصطفى كامل، احتفل بخطبة ابنتهما «فرح» بداية شهر أكتوبر الحالي، حيث شارك متابعيه بصور من الخطبة، مدونًا عليها: «ألف مبروك حبيبة قلبي وحياتي، خطوبة فرح على القبطان بحري يوسف عبد الحكيم».

الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى كامل، توج زواجه بزوجته هبة جمعة فرغلي، بالأبناء فرح وفتحي.