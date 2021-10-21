قديمة وتصلح للتسوق.. أسوأ إطلالات النجمات في سابع أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

حرصت نجمات الفن أثناء حضورهن اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي، على ارتداء أجمل التصاميم على السجادة الحمراء، ولكن بعض الإطلالات جاءت غير موقفة.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم أسوأ إطلالات النجمات، وفقا لما ذكرته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحاتها لـ"لمصراوي".

ريا أبي راشد:

ذكرت زينب أن إطلالة الإعلامية ريا أبي راشد مناسبة لها، ولكن اختيارها للحذاء الأسود قلّل من الإطلالة.

إلهام شاهين:

أما قصة فستان الفنانة إلهام شاهين قديمة جدا، بالإضافة إلى أن وجود الشيفون على الصدر وقصة الكتف جعل الإطلالة سيئة ورديئة، كما أن المجوهرات وحقيبة اليد والمكياج كانوا غير موفقين.

علا أحمد:

كما أن إطلالة الفنانة علا أحمد لا تناسب الريد كاربت ولكن يمكن ارتدائها أثناء التسوق.

بسمة:

وعن إطلالة الفنانة بسمة فهي جيدة، ولكن لا تناسب السجادة الحمراء، كما إنها إطلالة صباحية تصلح للتسوق أو البحر.

زينب غريب:

من بين الأسوأ أيضا، إطلالة الفنانة زينب غريب، بالإضافة إلى أن الفستان القصير يصلح للنادي وللتسوق أو للشاطئ.

مريم الخشت:

فستان الفنانة مريم الخشت جاء بقصة قديمة للغاية، كما أن تطريز الصدر جعل الإطلالة سيئة.

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