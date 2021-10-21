من هي صاحبة الإطلالة الأجرأ في اليوم السابع لـ مهرجان الجونة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

استطاعت نجمات الفن خطف الأنظار بإطلالتهن على السجادة الحمراء خلال حضورهم اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، إذ حرصن على الظهور بإطلالة مميزة وجذابة، ولكن بعضهن اخترن تصميمات كانت الأجرأ، فمن هي صاحبة هذه الإطلالة؟

ترى مصممة الأزياء زيزي الشوربجي في تصريحها لـ "الخليج 365"، أن آية عبد الرازق ملكة جمال مصر للكون لعام 2019- 2020 هي التي تستحق هذا اللقب في اليوم السابع من المهرجان.

وخطفت ملكة جمال مصر للكون آية عبد الرازق الأنظار على السجادة الحمراء بفستان جريء من الشيفون مع حركة الكتف الواحد والظهر المكشوف وفتحة الساق الجريئة مع الكعب العالي

على السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة أو حتى مثيرة وغريبة خلال أيام المهرجان، وعادة ما تخطف الأنظار وتصبح محل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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