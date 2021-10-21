7 إطلالات في الجونة الأكثر انتقادا بين رواد مواقع التواصل.. لماذا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

يتنافس النجوم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، على خطف أنظار الجمهور من خلال إطلالاتهم المختلفة، بالظهور بأفضل التصاميم من فساتين وإكسسوارات.

ومع كل دورة من دورات المهرجان ينصب رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنفسهم كنقاد لإطلالات الفنانين على السجادة الحمراء، لتتحول صفحاتهم إلى منصات تحكيمية على كل إطلالة ملفتة تظهر بفعاليات المهرجان.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز إطلالات النجوم التي حصلت على نقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال دورة المهرجان الخامسة.

-نجلاء بدر

تصدرت الفنانة نجلاء بدر انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أول ساعات افتتاح فعاليات المهرجان، بعد ظهورها بإطلالة جريئة غير معتادة، فاختارت فستانا طويل ذو لون أسود تميّز بوجود فتحة ساق جريئة ومكشوف عند منطقة الصدر، لينال النصيب الأكبر من النقد والسخرية.

- مايا دياب

أفسدت الفنانة اللبنانية مايا دياب التي ارتدت فستاناً أحمر بقصة "الأوف شولدر" مع قفازات جلدية من لون الفستان نفسه، إطلالتها بشابوه أحمر ضخم على رأسها، معتمدة تسريحة الشعر المنسدل.

-سارة عبدالرحمن

لا يمر ظهور الفنانة الشابة سارة عبدالرحمن، على السجادة الحمراء بالمهرجانات والمحافل الفنية دون إثارة الجدل بإطلالاتها، فدائمًا ما تتحدث عن اختيارها طابع خاص لإطلالتها.

ولعل حديثها الغريب عن إطلالتها في افتتاح المهرجان بدورته الحالية، أثار الجدل والانتقادات حولها، حيث قالت وهي تصف إطلالتها: "حقي في الوجود، امرأة في الوقت ده، في العصر ده، في اللحظة دي بكل مشاعري، احتياجاتي، مخاوفي، طموحاتي، وحدودي، حقي في الوجود في جسدي، حقي في احتضان جسدي بأنوثته وذكورته، بكل ما يحمل من جمال، ومن عيوب، من تروما، من جروح و من قصص".

وكانت قد تألقت سارة بفستان ملون، به بعض النقوشات التي ترمز لعدة أشياء، وصفتها الفنانة إنها احتضمن أفكارها وجسدها.

- ثراء جبيل

وأثارت الفنانة الشابة ثراء جبيل الجدل عقب ظهورها في ثاني أيام المهرجان، حيث أطلت على جمهورها بطلالة جريئة، مرتدية فستان أظهر الكثير من مفاتنها.

وأطلت ثراء جبيل على جمهورها بإطلالة أنيقة ومثيرة، مرتدية فستانا أزرق اللون، قصير يظهر "بطنها" بشكل كامل، لتثير جدلا كبيرا وتعتبر واحدة من أكثر الإطلالات اللافتة للنظر خلال تلك الدورة.

- حسن أبو الروس

تصدر أيضًا الفنان حسن أبوالروس انتقادات رواد السوشيال ميديا بسبب إطلالاته الغريبة على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان الجونة، فيتعمد لفت الانتباه من خلال تصرفات ارتداء ألوان منفلتة في الزهو في أزيائه، مما أثار غضب المتابعين الذين علقوا على ظهوره بعبارات نقدية.

وفي رابع أيام المهرجان ارتدى حسن بدلة بمزيج من اللوني الأبيض والرصاصي، ونسق أسفلها تيشرت باللون الأبيض، كما نسق مع الإطلالة قبعة باللون الأسود والأحمر، وحذاء باللون الأحمر.

ولعل أبرز إطلالته التي استفزت الجمهور خلال هذه الدورة ارتدائه خلال كليب "فلتت مني" الذي أطلقه أثناء مشاركته بالمهرجان، جلباب متعدد الألوان، الأمر الذي أثار استياء الجمهور أكثر فأكثر، حتى وصفه البعض بـ"فستان".

- أحمد الفيشاوي وزوجته

كعادة أحمد الفيشاوي، يثير الجدل بظهوره على السجادة الحمراء، وينال الكثير من الانتقادات، وهو ما حدث عقب ظهوره في تلك الدورة خلال فعاليات اليوم الخامس، حيث أطل ببدلة مخططة ونظارة ملفتة، فيما ارتدت زوجته ندى كامل بدلة تشبه "البيجامة" خضراء اللون، ونسقت معها توب أسود ومكياج خفيف تماشى بشكل كبير مع الإطلالة.

- ويجز

وتعرض مطرب الراب ويجز، لحملة سخرية وانتقاد واسعة بعدما ظهر بفاعليات اليوم الخامس للمهرجان، بإطلالة أثارت الجدل بين الجمهور.

وارتدى ويجز بدلة بيضاء، وقميصًا مزركشًا بالألوان، بالإضافة إلى حذاء باللون الأسود.

وكان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتختتم الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام غدًا الجمعة، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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