حكاية فستان من الجونة.. جريء وجعل صاحبته "تريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

يهتم الجماهير المحبة للسينما والفن بمتابعة الموضة وأزياء نجمات الفن خلال فعاليات أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وأثارت آية عبد الرازق ملكة جمال مصر للكون لعام 2019- 2020 الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر "التريند"، بعد ظهورها بإطلالة جريئة على الريد كاربت في اليوم السابع من المهرجان، حيث ارتدت فستانا طويلا كت باللونين الأصفر والأخضر بصيحة الظهر المكشوف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الذهبي، والفستان من تصميم "à la LAYA" وتصفيفة الشعر بواسطة بيسو، بحسب ما أعلنت آية عبد الرازق عبر حسابها بـ"إنستجرام".

وعلى السجادة الحمراء يتألق النجوم والنجمات خلال أيام المهرجان، بإطلالات متنوعة وأنيقة وجذابة ومثيرة تخطف الأنظار وتصبح محل جدل وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.