بفستان أنيق.. بشرى في أول إطلالة لها على السجادة الحمراء بعد تعرضها لحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تصوير- علاء أحمد

شاركت الفنانة بشرى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي بفعاليات حفل توزيع جوائز "سينا جونا"، وهو يعد الظهور الأول لها بعد تعرضها لحادث تعرضت له بالأمس أثناء تصوير أحد المشاهد مع المذيع محمد مكاوي.

وظهرت بشرى مرتدية فستان واسع أنيق باللون الموف الغامق، بقصة الكب، وذو أكمام واسعة من قماش التل والدانتيل، وزينت الإطلالة بقرطين مميزين من اللولي في أذنيها.

واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، بينما من الناحية الجمالية اختارت مكياجًا بسيطا

كان مهرجان الجونة السينمائي، أضاء شمعة ميلاده الخامسة الخميس الماضي، بحفل افتتاح حضره نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية.

وتختتم الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام غدًا الجمعة، بمشاركة سينمائيين من نحو 36 دولة.

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