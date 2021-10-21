6 نجمات بفساتين ملكية في مهرجان الجونة من الافتتاح إلى اليوم السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

تألقت نجمات الفن على مدار أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بإطلالات مختلفة ومتنوعة وأنيقة، وملكية.

وفي التقرير التالي، نعرض لكم أبرز إطلالات النجمات بفساتين ملكية من فعاليات الافتتاح إلى اليوم السابع من مهرجان الجونة.

- شيرين رضا:

وتألقت الفنانة شيرين في افتتاح المهرجان بفستان منفوش، بقصة الكب على شكل مروحة، باللون الفضي اللامع ومرصع بالفصوص، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل على الجانبين، وبمكياج ناعم، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من سلسلة وخاتم.

- درة:

وارتدت درة في اليوم الثاني، فستانا يشبه إطلالة أميرات ديزني، منفوش باللون الرصاصي الفاتح مزين بالچوبير والفصوص، والجزء الآخر من التل, ونسقت مع الإطلالة كلاتش دائرية الشكل بنفس لون الفستان، وحذاء كعب عالي بنفس اللون والتطريز، واعتمدت درة على تسريحة الشعر المنسدل والألوان الهادئة في المكياج.

- نسرين طافش:

كما ارتدت الفنانة نسرين طافش في ثالث أيام الجونة، فستاناً طويلا باللونين الذهبي، بقصة الكب، ومزينا بالتطريزات بالكامل، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

- بشرى:

وظهرت الفنانة بشرى أثناء حضورها فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة، مرتدية فستان أبيض يحمل تصميمًا قريبًا من الصيحة الفرعونية، مكشوفًا من الاكتاف وتوسطه تطريزات ذهبية على منطقة الوسط والصدر، واعتمدت بشرى تسريحة شعر انسيابية، فاختارت أن تتركه منسدلًا على ظهرها، كما اختارات مكياجًا ألوانه تتماشى مع الإطلالة.

- يسرا:

وتألقت الفنانة يسرا في خامس أيام الجونة بفستان باللون الأبيض اللامع، مزين بفتافيت السكر، مزود باكستنشن، ونسقت معه كلاتش باللون الفضي، واعتمدت مكياجاً ترابياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها الويفي منسدل على جانبي كتفيها.

- صبا مبارك:

وطلت الفنانة صبا مبارك بفستان منفوش باللون المينت جرين بقصة الكب مكشوفا عند منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، وذلك خلال حضورها في سادس أيام الجونة.