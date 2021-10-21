طريقة عمل مربى البلح.. تحتوي على عناصر غذائية مفيدة وتساعد في علاج الأنيميا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعتبر مربى البلح مقاومة للعديد من الأمراض، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، التي تساعد على علاج الأنيميا. لذلك نقدم لكم طريقة عمل مربى البلح، كما جاءت على «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل مربى البلح

المكونات:

- نصف كوب سكر بني.

- كوبان ماء.

- عودان قرفة.

- عودان قرنفل.

- عصير ليمونة.

- بشر ليمونة.

- رشة ملح.

خطوات عمل مربى البلح

- في حلة متوسطة، يوضع البلح والماء والسكر والقرنفل والقرفة والملح على نار متوسطة.

- يُترك الخليط حتى الغليان.

- عند ملاحظة أن البلح أصبح طريا ويغلظ الخليط قليلًا، يضاف عصير الليمون وبشر الليمون ويقلب جيدا ثم يرفع من على النار ويترك ليبرد.

- عندما تصبح المربى باردة تماما، تخزن في برطمانات زجاجية معقمة ومحكمة الغلق، ثم تحفظ في الثلاجة.

تكات عند تحضير مربى البلح

- غسل البلح جيدا بماء بارد والخل الأبيض ثم يشطف بالمياه مجددا.

- حال الرغبة في الحصول على مربى البلح «كريمية وناعمة»، تضرب في محضر الطعام قبل تخزينها، ولتكون المربى بها قطع بلح واضحة، تقطع لقطع متوسطة وليست كبيرة.

- يضاف إلى مربى البلح ملعقة من الجيلاتين في آخر الغليان ويترك غلوة، وترجع فائدته لأنه يحافظ على عمر المربى ويجعلها مثل الجاهزة تماما، ويحافظ على المربى من التسكير الزائد، رغم كونه طبيعيا إلا أنه يلعب دور المواد الحافظة دون ضرر.

- في حالة عدم توافر الجيلاتين يمكن استبدال عصرة ليمون حتى لا تسكر مربى البلح.

فوائد البلح

- تحسين صحة القلب:

حيث يعتبر مصدر غني بالبوتاسيوم، وهو المعدن المهم لعمل عضلة القلب والذي اثبتت الأبحاث دوره الكبير في الوقاية من الجلطات وأمراض القلب والشرايين.

- تنظيم ضغط الدم

يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم وضبطه، والمحافظة على توازن السوائل في الجسم.

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يساعد البلح على تحسين صحة الجهاز الهضمي لاحتوائه على الألياف الغذائية وبعض المعادن كالبوتاسيوم فهو يعد مهم في تعزيز صحة الجهاز الهضمي.